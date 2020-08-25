Недостатки на спине могут стать помехой для ношения платьев с тонкими бретельками или топов без рукавов. Помимо неэстетичного вида, игнорирование проблемы может спровоцировать хронический характер акне. Есть 5 элементарных ошибок, из-за которых появляются красные пятнышки на спине и которых можно избежать, зная о них.

Определение причины – это первый шаг на пути к решению проблемы. Поэтому Cosmopolitan назвал 5 ошибок, которые вы вероятно совершаете и провоцируете появление акне на спине. Читайте также: Витамин красоты, который может улучшить состояние кожи Чому на спині з’являється акне Остатки кондиционера для волос на спине. Стоит сначала мыть волосы, а потом тело. Потому что жир и масло с головы и остатки шампуня и кондиционера стекают по спине и закупоривают поры.

Стоит сначала мыть волосы, а потом тело. Потому что жир и масло с головы и остатки шампуня и кондиционера стекают по спине и закупоривают поры. Слишком узкое спортивное белье. Во время занятий спортом у вас увеличивается потоотделение, а топ, который плотно прилегает к спине, вызывает эффект трения, поэтому поры не могут нормально работать и забиваются. Выбирайте одежду по размеру. Причины акне на спине / Фото Pexels Использование влажной губки для мытья тела. Если ваша губка не высохла после предыдущего приема душа, то не стоит ее применять. Ведь именно тогда она является источником грибка и бактерий. В частности, губку нужно менять ежемесячно или после ощущения неприятного запаха от нее.

Если ваша губка не высохла после предыдущего приема душа, то не стоит ее применять. Ведь именно тогда она является источником грибка и бактерий. В частности, губку нужно менять ежемесячно или после ощущения неприятного запаха от нее. Гормональный скачок перед критическими днями. Это самая распространенная причина появления акне. В таком случае стоит просто подождать до нормализации гормонального состояния в организме.

Это самая распространенная причина появления акне. В таком случае стоит просто подождать до нормализации гормонального состояния в организме. Отсутствие ухода за кожей спины. Чтобы избежать закупорки пор, возникновения акне и увлажнить кожу, нужно пользоваться специальным лосьоном для спины, распределять его по соответствующему участку с помощью массажной щетки с длинной ручкой. Если вы собираетесь приобрести другое очищающее средство для кожи спины, то рекомендовано перед этим проконсультироваться с косметологом.