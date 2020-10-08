Современные девушки, чтобы избавиться от темных кругов под глазами, маскируют их или используют патчи. Однако можно избежать их появления, если знать о причинах, которые провоцируют нежелательные потемнение на участке кожи вокруг глаз. Косметологическим путем вы только временно избавляетесь от темных кругов, а стоит решить проблему навсегда.

Cosmopolitan назвал 5 неочевидных причин, почему появляются темные круги под глазами, и посоветовал, как от них можно избавиться.

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Почему появляются темные круги под глазами

Авитаминоз . Именно поэтому эта причина является самой распространенной среди вызывающих появление темных кругов под глазами. В таком случае, если вы будете маскировать их консилером, исправлять ситуацию кремом или сывороткой, то не достигнете желаемого результата. Поэтому лучше сделать анализ, узнать, каких витаминов вам не хватает и пройти курс. Вероятно, у вас дефицит B12. Вам понадобится также употреблять больше красного и белого мяса, морепродуктов, шпината и бобовых.

. Именно поэтому эта причина является самой распространенной среди вызывающих появление темных кругов под глазами. В таком случае, если вы будете маскировать их консилером, исправлять ситуацию кремом или сывороткой, то не достигнете желаемого результата. Поэтому лучше сделать анализ, узнать, каких витаминов вам не хватает и пройти курс. Вероятно, у вас дефицит B12. Вам понадобится также употреблять больше красного и белого мяса, морепродуктов, шпината и бобовых. Хроническая усталость. Физические и психические нагрузки отражаются на состоянии кожи в виде акне или темных кругов. Попробуйте изменить образ жизни, сбалансировать нагрузку и отдых, сон должен быть полноценным и здоровым.

Сильная нагрузка на глаза. Если вы регулярно работаете за компьютером или с другими гаджетами, то избежать появления темных кругов под глазами почти невозможно, имея генетическую предрасположенность. Попробуйте делать массаж соответствующего участка на лице, делайте перерывы во время работы, а также принимайте витамины для глаз.

Если вы регулярно работаете за компьютером или с другими гаджетами, то избежать появления темных кругов под глазами почти невозможно, имея генетическую предрасположенность. Попробуйте делать массаж соответствующего участка на лице, делайте перерывы во время работы, а также принимайте витамины для глаз. Аллергия. Темные круги – не симптомом аллергии, но у тех, кто страдает ею, может появиться такой признак болезни. Ведь из-за слезоточивости и насморка вены вокруг глаз расширяются, и кожа темнеет.