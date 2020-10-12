Участок кожи вокруг глаз является очень нежным, поэтому за ним нужно правильно ухаживать. Ведь возрастные признаки прежде всего появляются там в виде мелких морщин. Существует ошибка, которую вы можете делать ежедневно, не замечая этого, а провоцировать преждевременное появление морщин.

У женщин первые морщины обычно появляются на коже вокруг глаз. В частности, от них труднее избавиться. Cosmopolitan назвал одну из причин, почему мелкие недостатки возникают на этом участке лица.

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Почему появляются морщины вокруг глаз

Избавиться от морщин на коже вокруг глаз труднее, чем на других участках. Ведь там кожа является тонкой и не имеет сальных желез. Поэтому стоит предотвратить эту проблему, потому что решить ее довольно трудно. Одной из причин является неправильный демакияж. Если вы умываете лицо мылом, наносите средство для удаления косметики на ватный диск и начинаете интенсивно тереть им кожу, то не стоит так делать. Таким образом вы можете растянуть кожу и повредить кровеносные сосуды, что спровоцирует появление покраснения и ярко выражены темные круги под глазами.

Проблема морщин на коже вокруг глаз / Фото Unsplash

Как предотвратить появление морщин вокруг глаз

Для этого необходимо правильно очищать кожу вокруг глаз от макияжа. Первым делом смочите 2 ватных диска мицеллярной водой или другим средством с натуральным деликатным составом для демакияжа. Затем приложите диски к векам и ресницам, закрыв глаза, оставьте их на 30 секунд. После этого сделайте несколько движений, похлопывая, поводите дисками по коже и уберите их. Если есть необходимость, то повторите процедуру.

Стоит добавить, что мицелярную воду или другое средство для снятия макияжа нужно смывать, чтобы не пересушивать кожу.