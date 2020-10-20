Анита Луценко – звездная фитнес-тренер. Она рассказала, что наличие у женщин маленького животика является нормой, а плоский живот без жира является признаком нарушенного гормонального баланса. Тем не менее, если жира многовато, то существуют определенные причины, почему он появился и как от него избавиться.