Почему появляется лишний жир на животике и как от него избавиться: советы Аниты Луценко
Анита Луценко – звездная фитнес-тренер. Она рассказала, что наличие у женщин маленького животика является нормой, а плоский живот без жира является признаком нарушенного гормонального баланса. Тем не менее, если жира многовато, то существуют определенные причины, почему он появился и как от него избавиться.
Эксперт по женской фигуре Анита Луценко рассказывает для Elle, что нормальный процент жира в теле является даже полезным, но важно, чтобы его не было слишком много. Тренер назвала причины, почему появляется жир на животе и как от него избавиться.
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Почему появляется женский животик
- Потребление большего количества калорий, чем сжигание. Например, если в течение дня вы съели 2000 калорий, независимо от того, чем вы питались (фрукты, овощи или другие продукты), а во время ходьбы, тренировки, пищеварения сожгли 1500 килокалорий, то 500 все таки отложились в жировом запасе. Чтобы не возникало такой проблемы, воспользуйтесь советами Аниты Луценко: делайте промежутки между приемами пищи не менее 3 часов, употребляйте больше овощей, меньше жиров и простых углеводов вроде соков и сладостей, а также включайте в свой рацион мясо, рыбу, яйца, сыр.
- Слабые мышцы тазового дна. Эта причина, по которой накапливается жир на животе, является обычно наследственной. В частности, она распространена среди женщин, родивших после 45 лет. Если вы носите тяжелые сумки или вам не хватает физической активности, то лишние килограммы будут появляться внизу живота. Попробуйте натренировать эту часть тела с помощью упражнения "Кегеля", во время которой необходимо делать примерно 50 сокращений ежедневно.
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом и перевариванием пищи. Чтобы убедиться, что вас не беспокоит вздутие живота, стоит обратиться к врачу. Потому что причины могут быть разнообразными: от употребления газированных напитков до синдрома раздраженной толстой кишки. Специалист поможет вам точно узнать, что спровоцировало проблему и предложит пути ее решения.
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