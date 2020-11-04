Страшно показать ноги: почему пяточки сухие и как за ними ухаживать
Сухая и потрескавшаяся кожа на пятках портит эстетический вид женских ножек. Чрезмерно ороговевшие клетки кожи могут быть сигналом об определенной проблеме со здоровьем или недостатке витаминов в организме. В частности, сухим пяткам нужен специальный уход, чтобы улучшить их состояние.
Первым делом сухим и потрескавшимся пяткам необходимо обеспечить правильный уход, пишет Harper's Bazaar. Также следует узнать, почему у вас возникла эта проблема.
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Почему трескают пятки
Сухость пяток – это привычное явление, когда меняются погодные условия и вы начинаете носите закрытую обувь. Однако чрезмерные сухость и шелушение называют гиперкератозом. Также существуют и другие причины, которые провоцируют эту проблему:
- несбалансированный рацион и употребление вредных продуктов;
- дефицит витаминов в организме;
- варикозное расширение вен;
- сахарный диабет;
- кожные заболевания (среди них псориаз);
- избыточный вес:
- неправильный уход.
Как иметь ухоженные пяточки / Фото Unsplash
Как правильно ухаживать за сухими пятками
- Делайте теплые ванночки. Снимите обувь и позвольте ножкам немного отдохнуть. Затем приготовьте настой ромашки и шалфея с эфирными маслами и морской солью. Парить ноги нужно в течение 20-30 минут.
- Пользуйтесь нежными скрабами и пилингами для стоп. Таким образом вы не только смягчите кожу на пятках, но и сможете предотвратить появление новых трещин. Также попробуйте специальные пилочки для шлифовки пяток. Они являются эффективной частью ухода, но не стоит слишком ими увлекаться и интенсивно шлифовать кожу.
- Увлажнение и питание кожи. Используйте для этого жирный крем. Его лучше наносить перед сном, чтобы плотно обернуть стопы пищевой пленкой и надеть носки. Таким образом средство результативнее будет впитываться в кожу.
- Записывайтесь на процедуру педикюра раз в 2 недели. Самостоятельно удалять загрубевшую кожу с пяток рискованно, так как вы можете ее повредить и ухудшить состояние. С помощью профессионала и аппаратного педикюра в салоне красоты вы получите надлежащую чистку своих пяток.
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