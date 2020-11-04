Сухая и потрескавшаяся кожа на пятках портит эстетический вид женских ножек. Чрезмерно ороговевшие клетки кожи могут быть сигналом об определенной проблеме со здоровьем или недостатке витаминов в организме. В частности, сухим пяткам нужен специальный уход, чтобы улучшить их состояние.

Первым делом сухим и потрескавшимся пяткам необходимо обеспечить правильный уход, пишет Harper's Bazaar. Также следует узнать, почему у вас возникла эта проблема.

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Почему трескают пятки

Сухость пяток – это привычное явление, когда меняются погодные условия и вы начинаете носите закрытую обувь. Однако чрезмерные сухость и шелушение называют гиперкератозом. Также существуют и другие причины, которые провоцируют эту проблему:

несбалансированный рацион и употребление вредных продуктов;

дефицит витаминов в организме;

варикозное расширение вен;

сахарный диабет;

кожные заболевания (среди них псориаз);

избыточный вес:

неправильный уход.



Как иметь ухоженные пяточки / Фото Unsplash

Как правильно ухаживать за сухими пятками