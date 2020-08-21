Иногда женщины жалуются, что не получили желаемого результата, который обещали им консультанты в косметической лавке, расхваливая полезные свойства маски для волос. Если вы не увидели улучшение своего состояния волос после регулярного использования специальной маски, вероятно, что вы допустили несколько ошибок во время проведения процедуры.

Маска для волос действительно может помочь вам восстановить их состояние, способствовать здоровому блеску и гладкости локонов. Чтобы польза от такого уходового продукта была максимальной, Cosmopolitan назвал самые распространенные ошибки, которые совершают женщины, нанося маску на волосы. К теме: Голову нужно мыть ежедневно и другие мифы о волосах, в которые не следует верить Ошибки при нанесении маски для волос Применение маски на сухие волосы перед мытьем. Лишь очистив волосы и кожу головы от грязи, полезные компоненты смогут проникать в них.

Лишь очистив волосы и кожу головы от грязи, полезные компоненты смогут проникать в них. Промокаете волосы полотенцем или выжимаете влагу руками, а затем наносите маску. Эффект будет лучшим, если делать процедуру на мокрые волосы. View this post on Instagram A post shared by MT (@mt.hair__) on Aug 21, 2020 at 1:40am PDT Распределять маску лишь по верхнему слою шевелюры. Когда вы нанесли необходимый продукт, мокрые волосы нужно слегка расчесать пальцами, чтобы компоненты смогли проникнуть в каждый волосок.

Когда вы нанесли необходимый продукт, мокрые волосы нужно слегка расчесать пальцами, чтобы компоненты смогли проникнуть в каждый волосок. Пользоваться маской по принципу специального кондиционера. Кондиционер можно держать на волосах не более 5 минут, но маска требует больше времени, чтобы ее свойства стали действовать.

Кондиционер можно держать на волосах не более 5 минут, но маска требует больше времени, чтобы ее свойства стали действовать. После нанесения маски завернуть волосы в полотенце. Таким образом вы лишь повредите свои чувствительные влажные локоны. Лучше воспользуйтесь специальной шапочкой для душа.