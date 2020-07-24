Наверное, каждая женщина в своей жизни вместо специального базового продукта под тени для глаз наносила обычный консилер на веки. На просторах интернета бытует множество лайфхаков, которые помогают экономить время и деньги на покупке косметики и создании макияжа. Однако один из таких бьюти-советов профессиональный визажист не рекомендует.

Роберт Вельс является не только профессиональным визажистом, но и видеоблогером. На ютуб-канале он обучает тонкостям макияжа своих зрителей и объясняет некоторые популярные, но ошибочные убеждения. Cosmopolitan поделился мнением Роберта относительно использования консилера не по назначению.

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Можно ли наносить консилер на веки

Чтобы не переполнять свою косметичку лишними продуктами, женщины не пользуются специальным праймером для век, который способствует более качественному нанесению теней и их устойчивости, а выбирают консилер, ожидая идентичный результат. В своем видеоуроке Роберт объяснил, почему так нельзя делать.

Главной функцией консилера является маскировка синяков и мелких недостатков под глазами. Поэтому в первую очередь визажист отметил, что кожа на этом участке лица совершенно другая, чем та, что на веках. Кожа на веках склонна к жирности, а под глазами – к сухости. Поэтому консилер не блокирует выделение масла на веках. А это необходимо для того, чтобы тени хорошо держались и пигмент выглядел ярко. Консилером вы создадите еще большую жирность на веках.

Если вы пытаетесь нейтрализовать действие масел, содержащихся в консилере, с помощью дополнительного слоя пудры, то это также неправильное решение. "Это эквивалент двух зверств", – говорит Роберт. Профессионал рассказывает, что создавать такую текстуру перед нанесением теней нельзя. Потому что продукты будут смешиваться между собой, а эффект вас неприятно удивит. Визажист все-таки рекомендует пользоваться специальной базой под тени для век.

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