Таня Брик была финалисткой первого сезона "Супермодели по-украински", но не одержала желанную победу из-за лишних килограммов, по словам девушки. После проекта модель похудела на 10 килограммов и вернулась в "Супер топ-модели по-украински", чтобы получить желаемое звание победительницы. Таня хорошо осведомлена в теме похудения, поэтому рассказала, что обычно женщины делают не так.

Новый канал поделился советами от Тани Брик, которые помогут избегать ошибок во время похудения. Ведь, возможно, именно из-за них вам не удается избавиться от лишних килограммов.

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Почему не получается похудеть

Отказ от целой группы продуктов. Нельзя полностью исключать из своего рациона углеводы или жиры.

Суть диеты заключается в ограничении употребления углеводов и жиров, а не в полном их исключении. Если вы будете себя настолько ограничивать, сделаете только хуже,

– подчеркивает Татьяна.

Не идете к цели пошагово. Четкая цель и решимость ее достичь – это все, что вам нужно для похудения. Следует поделить свой путь на этапы. Не спешите и хорошо обдумайте, что будете делать на каждом из них. "Достигать своей цели нужно шаг за шагом, – говорит участница модельного проекта Нового канала. Если тщательно не продумать шаги похудения, можно быстро сдаться, не увидев мгновенного результата".

Ищете легкий и быстрый путь. Первым делом нужно понять, что мгновенно похудеть невозможно. А различные препараты для ускорения процесса могут лишь нанести вашему организму вред.

Первым делом нужно понять, что мгновенно похудеть невозможно. А различные препараты для ускорения процесса могут лишь нанести вашему организму вред. Слепая вера в рекламу. Не всегда, когда на продуктах питания есть пометка "диетическая пища", то стоит потреблять только их. В этом деликатном вопросе важна не рекламная наклейка, а состав. Людям, стремящимся похудеть, стоит питаться натуральной едой.