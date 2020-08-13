Длинные, густые и блестящие волосы – мечта каждой женщины. Такого результата можно достичь с помощью правильного ухода, здорового питания, а также многих других факторов влияющих на состояние ваших волос. Однако причин, по которым они замедляют рост, существует лишь несколько, и о них стоит узнать.

Обычно процесс отращивания волос кажется сложным и долговременным. Elle рассказал о 10 вещах, которые необходимо знать каждой женщине, если она хочет стать обладательницей роскошной шевелюры. Полезно знать: Просто, быстро и легко: бьюти-лайфхаки, которые пригодятся каждой женщине Как отрастить волосы Начните с кожи головы . Красивые, сильные и здоровые волосы могут вырасти только из здоровой кожи. По результатам исследования Таро Койама, нужно ежедневно массировать кожу головы, чтобы увеличивать толщину каждого волоса.

. Красивые, сильные и здоровые волосы могут вырасти только из здоровой кожи. По результатам исследования Таро Койама, нужно ежедневно массировать кожу головы, чтобы увеличивать толщину каждого волоса. Утверждение о том, что волосы необходимо подрезать через каждые 6-8 недель – миф. Hair-эксперт Жюстина Марьян уверяет что кончики можно не обрезать минимум 6 месяцев, если правильно ухаживать за ними, и на скорость роста волос это не повлияет.

Hair-эксперт Жюстина Марьян уверяет что кончики можно не обрезать минимум 6 месяцев, если правильно ухаживать за ними, и на скорость роста волос это не повлияет. Сон на хлопковом постельном белье. Из-за трения волосяной кутикулы о подушку волосы повреждаются и ломаются. Поэтому стоит приобрести шелковую наволочку. Ее текстура гладкая, поэтому не несет такой угрозы. Советы для длинных волос / Фото Unsplash Остерегайтесь высоких температур . Следует избегать горячей воды, использования термоприборов и солнца. Эти факторы замедляют рост волос.

. Следует избегать горячей воды, использования термоприборов и солнца. Эти факторы замедляют рост волос. Позвольте волосам отдохнуть . Использование разнообразных масок, бальзамов, фенов, выпрямителей, специальных средств для укладки способствует лучшему виду вашей шевелюры, но их чрезмерное количество буквально перекрывает доступ воздуха к волосяному покрову головы. Будет полезно, если несколько дней в месяц вы не будете наносить ничего из вышеперечисленного.

. Использование разнообразных масок, бальзамов, фенов, выпрямителей, специальных средств для укладки способствует лучшему виду вашей шевелюры, но их чрезмерное количество буквально перекрывает доступ воздуха к волосяному покрову головы. Будет полезно, если несколько дней в месяц вы не будете наносить ничего из вышеперечисленного. Правильно делайте хвост из волос . Специалисты рекомендуют создавать низкие и свободные хвосты, чтобы не пережимать волосы, потому что они начнут ломаться по линии роста.

. Специалисты рекомендуют создавать низкие и свободные хвосты, чтобы не пережимать волосы, потому что они начнут ломаться по линии роста. Пользуйтесь натуральной щеткой для расчесывания волос. Инструмент будет стимулировать прилив крови к коже головы. Таким образом волосяной фолликул будет питаться, а волосы будут расти быстрее. Особенности длинных волос / Фото Unsplash Блонд может быть опасным . Блондинкам необходим особый уход за волосами. Осветленные волосы более склонны к ломкости. Если вы не готовы тщательно ухаживать за ними, то лучше выбирайте темные оттенки для окрашивания.

. Блондинкам необходим особый уход за волосами. Осветленные волосы более склонны к ломкости. Если вы не готовы тщательно ухаживать за ними, то лучше выбирайте темные оттенки для окрашивания. Яблочный уксус . Hair-эксперт Жюстина рекомендует сочетать прохладную воду и яблочный уксус и жидкостью ополаскивать волосы после мытья шампунем. Самодельное средство закроет волосяную кутикулу и будет способствовать здоровому блеску на ваших локонах.

. Hair-эксперт Жюстина рекомендует сочетать прохладную воду и яблочный уксус и жидкостью ополаскивать волосы после мытья шампунем. Самодельное средство закроет волосяную кутикулу и будет способствовать здоровому блеску на ваших локонах. Избегайте наращивания волос. Искусственные пряди волос, присоединенные к натуральным, не помогут вам достичь желаемого результата. Пользуйтесь такими экспресс-методами только при необходимости.