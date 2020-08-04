Интенсивные тренировки для упругости ягодиц дома или в фитнес-клубе не всегда бывают эффективными. Вы можете прилагать много усилий, но не получать желаемого результата. Поэтому вам стоит узнать о 7 самых распространенных ошибках, которые мешают накачать ягодицы.

Достичь заветной рельефности на участке ягодиц поможет правильное выполнение упражнений. Harper's Bazaar рассказал об ошибках, которых нужно избегать во время тренировки, если вы хотите накачать ягодицы. Вам будет интересно: Живот, как у моделей: упражнения от Жужу Иванюк, чтобы накачать пресс Что мешает накачать ягодицы Отсутствие фокусировки на деталях. Во время тренировки постоянно нужно контролировать технику выполнения упражнений. Не стоит выполнять упражнения автоматически. Всегда следите за качеством техники.

Во время тренировки постоянно нужно контролировать технику выполнения упражнений. Не стоит выполнять упражнения автоматически. Всегда следите за качеством техники. Выполнение только элементарных упражнений. С помощью одних приседаний, выпадов и, возможно, мертвой тяги невозможно добиться эффекта рельефности ягодиц. Эти упражнения эффективны лишь для общей разминки. Поэтому разнообразьте тренировки: добавьте боковые выпады, выпрыгивания с присяду, седалищный мостик и другие.

Как правильно качать ягодицы / Фото Pexels Игнорирование достаточной нагрузки. Чтобы упражнения для накачки ягодиц были эффективными, нужно выполнять их с дополнительной нагрузкой. Таким образом каждая ягодичная мышца будет задействована в тренировке. Однако после начала занятий с гантелями и другими утяжелителями усталость будет наступать быстрее. Поэтому можно выполнять меньше повторений определенных упражнений, но работать над ними добросовестно.

Чтобы упражнения для накачки ягодиц были эффективными, нужно выполнять их с дополнительной нагрузкой. Таким образом каждая ягодичная мышца будет задействована в тренировке. Однако после начала занятий с гантелями и другими утяжелителями усталость будет наступать быстрее. Поэтому можно выполнять меньше повторений определенных упражнений, но работать над ними добросовестно. Неправильное питание. Регулярные занятия спортом не будут результативными, если вы не будете придерживаться сбалансированного питания. Стоит ответственно подходить к своему рациону, даже если у вас нет цели похудеть. Только употребление здоровых продуктов и тренировки в тандеме будут полезными для вашего тела.

Регулярные занятия спортом не будут результативными, если вы не будете придерживаться сбалансированного питания. Стоит ответственно подходить к своему рациону, даже если у вас нет цели похудеть. Только употребление здоровых продуктов и тренировки в тандеме будут полезными для вашего тела. Установление недостижимых целей. Перед тем, как начать работать над совершенствованием своего тела, стоит осознать, что вы не добьетесь такого эффекта, как у бодибилдеров на рекламных плакатах, только с помощью тренировок. Также не следует доверять обещаниям о пятидневном перевоплощении с помощью чудодейственных средств. Оцените состояние своей фигуры и ставьте себе реалистичные цели.

Распространенные ошибки во время накачивания ягодиц / Фото Pexels Чрезмерное сосредоточение на кардиотренировках. Чтобы накачать ягодицы, нужно больше выполнять силовых упражнений. Таким образом вы сможете увеличить мышечную массу. Важно, чтобы количество кардиотренировок не преобладало над силовыми, потому что тогда результат будет противоположным.

Чтобы накачать ягодицы, нужно больше выполнять силовых упражнений. Таким образом вы сможете увеличить мышечную массу. Важно, чтобы количество кардиотренировок не преобладало над силовыми, потому что тогда результат будет противоположным. Тренировки без дней для отдыха. Непродолжительные перерывы между тренировками способствуют восстановлению мышц и их росту. А ежедневные тренировки будут провоцировать лишь усталость или даже травмы. Поэтому важно еженедельно позволять себе отдыхать минимум 2 дня, чтобы силы могли восстановиться.