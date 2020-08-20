Причиной лишнего веса могут быть не только отсутствие физических нагрузок и неправильное питание, но и другие не очевидные факторы. Поэтому американское общество биохимии и молекулярной биологии провело исследование и узнало о еще одном негативном результате после бессонной ночи, кроме плохого самочувствия и усталого вида.

Американские исследователи провели интересный эксперимент, в ходе которого оказалось, что люди могут толстеть из-за недосыпа. Elle поделился деталями исследования.

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Почему люди набирают лишний вес

Участниками эксперимента были 15 молодых и энергичных мужчин. Первым делом они должны были целую неделю отдыхать дома, а следующим шагом были 10 дней, когда мужчины спали не более 5 часов в будние дни. Таким образом ученые имитировали рабочую неделю.

Мужчины, принявшие участие в опыте, каждый вечер питались продуктами с высоким содержанием жиров. Все юноши отметили, что после ужина они не чувствуют себя довольными и сытыми из-за недосыпа. Ученые решили узнать, как небольшая продолжительность сна влияет на скорость обмена веществ в организме. Поэтому мужчинам постоянно делали анализ крови.

Связь между недосыпом и лишними килограммами / Фото Unsplash

Результаты анализов доказали, что дефицит сна плохо влиял на липидный обмен после приема пищи. Когда вроде бы "рабочая неделя" завершилась воображаемыми выходными, то добровольцы спали снова по 10 часов, чтобы восстановить ресурсы энергии. После показатели жирового обмена были лучше, но не такими, как с самого начала.

То есть, если вы мало спите, то у вас будут появляться лишние килограммы не только из-за усиления чувства голода, но и калории в организме будут сжигаться медленнее. Чтобы не толстеть, возможно, вам следует просто увеличить время сна до нормы.