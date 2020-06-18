Почему косметику тестируют на животных: 10 причин от нее отказаться
В 2020 тестирование косметики на животных до сих пор остается актуальной проблемой. По версии британской организации Cruelty Free International, ежегодно в мире тестируют косметику на более чем 115 миллионах животных. Кроме жестокого отношения к хвостатым, существуют и другие причины, почему следует отказаться от такой косметики.
Если вы против негуманного обращения косметических брендов с животными, то одним из удачных шагов к прекращению этой жестокости может быть отказ от косметики, которую перед отправлением на витрину магазина испытывают на коже четвероногих. О причинах, почему важно перейти на экодружественную косметику, больше рассказали Cruelty Free Kitty.
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Почему не стоит пользоваться косметикой, которую тестируют на животных
- Тестирования на животных жестокие. Это одна из самых весомых причин. Жизнь животных в лабораториях проходит таким образом: они живут в тесных клетках, которые ограничивают их движения, во время экспериментов их калечат, они получают ожоги и обычно такие тестирования заканчиваются летально для подопытных.
Жестокое тестирование косметики на кроликах / Фото из открытых источников
- Существуют альтернативы тестированию на животных. Если вы думаете, что такие манипуляции с животными необходимы, чтобы на кожу попадали только безопасные и проверенные продукты, то уже давно специалисты найти другие варианты, как можно проверить реакцию кожи человека на определенный косметический продукт. Среди них: тестирование in vitro, работа с искусственной кожей, которую выращивают специально в соответствующих условиях, компьютерные модели. Эти варианты обеспечивают точные результаты, но они дороже, чем экономное тестирование на животных.
Что такое тестирование in vitroЭто такая техника выполнения эксперимента. С ее помощью определенное вещество исследуют в пробирке, создавая для нее контролируемую среду, похожую на живой организм. Чаще всего такой пример тестирования проводят для лечения бесплодия.
- Есть более 7000 проверенных косметических ингредиентов. Их можно использовать для производства косметических продуктов, потому что они уже хорошо зарекомендовали себя, не вызывают негативных реакций и являются безопасными для кожи человека. Однако косметические бренды, которым постоянно не хватает нововведений, вынуждены проверять неизвестные вещества на животных.
- Лабораторные животные – не защищены. Именно для тех бедных животных, которых держат в лаборатории, не предусмотрены никакие законы, которые бы запрещали жестокое обращение с ними. Если о правах домашних животных заботятся их хозяева, то на тех, которые живут в лабораториях, всем безразлично.
Домашние животные защищены / Фото Unsplash
- Кошки и собаки также страдают от тестирований. Обычно для экспериментов использовали так называемых медицинских животных, но статистические данные за 2013 год свидетельствуют, что только в США в лабораториях негуманно обращались с 67 772 собаками и 24 211 котами. По своей природе эти животные не приспособлены к жизни в тесных клетках.
- Можно покупать продукцию косметических брендов, которые прекратили тестирование на животных. Если вы думаете, что не сможете найти замену любимой косметике, то попробуйте поинтересоваться косметическими товарами других брендов, которые являются экодружественными. В последнее время их стало намного больше в индустрии красоты.
- Меньше для себя – больше для планеты. Подходите ответственно к покупке косметики. Ведь, покупая только необходимые продукты или меньшее количество, чем обычно, вы минимизируете отходы в окружающую среду. Таким образом это будет ваш вклад в сохранение экологии нашей планеты. Также стоит отметить, что с ответственным подходом к покупкам вам удастся сэкономить немало средств.
- Много брендов, которые производят экодружественную продукцию, являются бюджетными.
Люди против тестирования косметики на животных / Instagram / @stev_coole
- Средства для очистки дома тоже тестируются на животных. Бренды, отказавшиеся от жестокого обращения с подопытными четвероногими, изготавливают не только декоративную и уходовую косметику, но и в ассортименте многих из них можно найти продукцию, предназначенную для уборки дома. Важно, что такие средства являются менее жесткими по своей консистенции и не содержат токсины.
- Марку, которая не тестирует косметику на животных, легко определить. Если вы не уверены в гуманности определенного бренда, то проверить информацию можно на сайте Cruelty Free Kitty. Здесь можно узнать о ценностях более 750 косметических брендов. В частности их появляется все больше, потому что списки постоянно обновляются.