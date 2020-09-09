Сегодня, 9 сентября, в мире отмечают Международный день красоты. В 1995 году инициативу введения такого праздника проявил Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO. Этому предшествовала интересная история, а цель празднования особенно благородна.

Мировое сообщество отмечает день красоты 9 сентября. Сегодня принято восхвалять все прекрасное, что доставляет эстетическое и душевное удовольствие: профессиональный праздник отмечают пластические хирурги, косметологи, производители косметики и работники модельного бизнеса, а в разных уголках мира проводят конкурсы красоты, сообщает Universe Stars.

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Причина создания Международного дня красоты

Ранее день красоты в обществе воспринимали негативно, потому что считали, что причиной его установки является пропаганда параметров "90-60-90", а красивых людей считали привилегированными. Однако впоследствии представители социума поняли, что праздник появился благодаря революционным преобразованиям в области красоты в XX веке. Поэтому в 1995 году Международный комитет по эстетике и косметологии предложил ввести специальную дату, когда бы люди обращали внимание на прекрасное, оглядываясь вокруг себя.

Всемирный день красоты в Украине начали праздновать только в 1999 году. Теперь каждый год люди имеют причину поздравить и поблагодарить своих мастеров красоты, которые помогают им сохранять привлекательную внешность. Международный комитет по эстетике и косметологии хотел, чтобы эта дата послужила напоминанием для всех, что прекрасное всегда вокруг нас, стоит только начать видеть красоту в простых вещах. Представители CIDESCO хотели, чтобы люди почувствовали себя свободными от "стандартов красоты" и различных бьюти-стереотипов.

История красоты

По мифологическим данным, впервые женскую красоту оценили по достоинству еще в Древней Греции, когда на суде Париса наградил Афродиту титулом самой красивой женщины, передав ей яблоко.

Уже позже первый международный конкурс красоты состоялся еще задолго до установления дня красоты: в далеком 1888 году в Бельгии. Он также проходил в сентябре. Знакомый нам, конкурс "Мисс Мира" впервые прошел в 1951 году в Лондоне. Важно понимать, что в конкурсах красоты победительницу выбирают не только опираясь на ее внешние данные, но и жюри учитывают интеллектуальные способности и таланты участниц. Сегодня такие действа приобрели большую популярность.

Впоследствии 9 сентября люди начали устраивать парады, во время которых прославляли красоту. Участие в демонстративных шествиях принимали различные личности. Владельцы нетипичной внешности таким образом доказывали, что красота не обязательно должна быть стандартной.

Что говорили о красоте известные писатели

"Красота спасет мир", – гениальный русский писатель Федор Достоевский.

"Осознание красоты спасет мир", – добавил Николай Рерих.

"Красота – это чувство, которое не вписывается в определение", – сказал французский прозаик Оноре де Бальзак.

Независимо от даты на календаре, погоды за окном или возраста по паспорту, помните, что вы – прекрасны, а жизнь коротка, поэтому наслаждайтесь ею.