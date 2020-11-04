Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли для многих является идеалом женской красоты. Однако даже она боролась с акне в свое время. У звезды проблемная кожа, но благодаря правильному уходу она поддерживает ее идеальное состояние. Рози поделилась бьюти-тайнами на своем ютуб-канале.

Рози Хантингтон-Уайтли активно публикует видео на своем ютуб-канале на тему красоты. На этот раз модель решила открыть тайны, которые помогают ей сохранять здоровый и сияющий вид кожи лица, пишет Harper's Bazaar.

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Как ухаживать за проблемной кожей и побороть акне

В видео Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что она регулярно борется с проблемами на коже. Поэтому на собственных ошибках проверила, какой уход за лицом действительно действенный. Модель рекомендует пользоваться некомедогенными средствами. В частности, для ухода за проблемной кожей лица следует выбирать косметику, которая не содержит масел, а при этом в ее составе есть легкие флюиды.

Комедогенные ингредиенты, по сути, закупоривают поры,

– рассказывает Рози Хантингтон-Уайтли.

Модель предпочитает уходовые средства с кислотами. Чтобы избавиться от жирного блеска и подсушить прыщи, Рози пользуется спреем с растительными экстрактами и эфиром ментола.

Звезда подчеркнула, что любой уход, чтобы он был действенным, нужно сочетать со здоровым питанием. Она рекомендует минимизировать употребление молока, глютена, алкоголя, сладкого.

Более подробно о бьюти-рутине и борьбе с акне Рози Гантингтон-Уайтли смотрите в видео: