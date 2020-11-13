Известная 25-летняя модель Кендалл Дженнер неоднократно упоминала в своих интервью, что ей не повезло с проблемной кожей. Поэтому в свое время звезда боролась с акне. Наконец она открыла свою тайну красоты, и рассказала, каким образом ей удалось избавиться от прыщей на лице.

Кендалл Дженнер рассказала, что ей помогло избавиться от акне, сообщает Harper's Bazaar. Для этого модели пришлось исключить некоторые продукты из своего рациона.

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Как Кендалл Дженнер поборола акне

Поскольку Кендалл Дженнер почувствовала на себе все последствия проблемной кожи, она призывает каждого, у кого похожая проблема, научиться любить себя такими, какие они есть. Также модель подчеркивает, что акне не стоит стесняться, но всегда нужно продолжать заботиться о своей коже лица и тела.

Моя проблема с угрями усилилась, когда я была в старших классах. Я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей,

– сказала однажды в интервью Кендалл.

Недавно знаменитость поделилась со своими поклонниками секретами красоты, которые стали действенным методом в борьбе с акне.

Я так долго пыталась понять, почему у меня проблемная кожа. Было ли это из-за гормонов? Или из-за того, что я ем? У меня что, аллергия на что-то? Я использую неправильные косметические продукты?

– рассказывает модель.

Тогда Кендалл подобрала правильные средства по уходу за кожей, проконсультировавшись с дерматологом. Чтобы улучшить состояние кожи, она также исключила из своего рациона молочные продукты. По ее словам, именно этот шаг позволил увидеть результат. Однако модель является сторонницей сыра, поэтому иногда она позволяет себе его есть.

Важную роль в борьбе Кендалл Дженнер с акне сыграла вода. Модель подчеркнула, что воду он пьет ежедневно в большом количестве. Когда в организме сохраняется водный баланс, угри быстрее исчезают.