Иметь красивый, подтянутый и плоский живот возможно и без тяжелых физических нагрузок. Существует специальное дыхательное упражнение, которое активизирует мышцы вашего пресса и помогает их качать. Однако нужно знать, как его выполнять, и придерживаться правильной техники.

Вакуум – это упражнение, которое подходит как для мужчин, так и для женщин. Оно ускоряет метаболизм, стимулирует брюшные мышцы и побуждает эндокринную систему лучше работать. Больше о вакууме узнаем от Cosmopolitan.

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Что такое вакуум

Такое упражнение помогает задействовать даже одну из труднодоступных мышц живота – поперечную. Накачать ее, выполняя стандартные физические нагрузки, трудно. А вакуум имеет свойство стимулировать к работе как поверхностные, так и глубокие мышцы пресса.

После регулярного выполнения вакуума уменьшаются объемы талии и живот становится более плоским и подтянутым. Лучшим временем для выполнения дыхательного упражнения считают утро, а именно: перед завтраком, когда ваш желудок еще пуст. Таким образом запускается поток крови ко всем органам, поэтому обмен веществ будет происходить качественнее.

От вакуума стоит воздержаться беременным, а также женщинам во время критических дней. Если вы имеете другие проблемы с брюшной полостью или пищеварением, то перед началом тренировок необходимо проконсультироваться со специалистом.



Дыхательные упражнения для красивого живота / Фото Unsplash

Как правильно делать вакуум

Его еще называют "маневром втягивания живота", который сосредоточен на дыхательной механике. Можно начать выполнять вакуум еще в постели: лягте на спину, согните ноги в коленях, а руки выпрямите на матрасе. Затем сделайте большой выдох и тянитесь пупком к позвоночнику. Чем меньше будет расстояние между пупком и позвоночником, тем эффективнее будет упражнение. Задержитесь в таком положении 15 секунд. Следующие разы попробуйте удержать дыхание на 30-60 секунд. В случае необходимости делайте небольшие вдохи. Повторите упражнение 3-5 раз.

Чтобы получить больше нагрузки и лучший результат, делайте вакуум, когда стоите на ногах или сидите на швейцарском мяче, опершись руками о колени. И воспроизведите все то же, что в лежачей позе.

Практикуя вакуум ежедневно, старайтесь перейти на здоровое питание и делайте дополнительные тренировки на мышцы всего тела. Тогда изменения будут заметны уже через несколько недель.

Чтобы лучше понять, как нужно делать вакуум, смотрите видео: