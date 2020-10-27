Пляжные локоны: модель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как делает свою фирменную укладку
Английская супермодель, ангел Victoria's Secret, Рози Хантингтон-Уайтли известна своей фирменной укладкой в стиле пляжных локонов. Чтобы ее повторить, вам понадобятся определенные специальные средства. Модель рассказала о них и показала процесс создания укладки на видео.
Рози Хантингтон-Уайтли завораживает поклонников своей красотой. Она часто делится собственными бьюти-секретами на своем ютуб-канале, где у нее более 200 тысяч подписчиков. Cosmopolitan поделился видео, на котором звезда показала, как делает свои фирменные пляжные локоны.
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Как сделать пляжные локоны на волосах
Для того, чтобы создать легкую, естественную и одновременно сексуальную укладку в стиле Рози Хантингтон-Уайтли, понадобятся специальные щипцы для накручивания волос, спрей для утолщения волос и термозащиты, спрей для текстурирования и прикорневого объема, который стоит использовать в конце процесса формирования укладки, сухой шампунь для объема волос и ароматная дымка для мгновенного объема.
Смотрите видео с пошаговой инструкцией, как сделать такие пляжные локоны, как у Рози Хантингтон-Уайтли: