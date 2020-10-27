Английская супермодель, ангел Victoria's Secret, Рози Хантингтон-Уайтли известна своей фирменной укладкой в стиле пляжных локонов. Чтобы ее повторить, вам понадобятся определенные специальные средства. Модель рассказала о них и показала процесс создания укладки на видео.

Рози Хантингтон-Уайтли завораживает поклонников своей красотой. Она часто делится собственными бьюти-секретами на своем ютуб-канале, где у нее более 200 тысяч подписчиков. Cosmopolitan поделился видео, на котором звезда показала, как делает свои фирменные пляжные локоны.

Полезно знать: Расчесывать волосы тоже нужно правильно: что советуют эксперты

Как сделать пляжные локоны на волосах

Для того, чтобы создать легкую, естественную и одновременно сексуальную укладку в стиле Рози Хантингтон-Уайтли, понадобятся специальные щипцы для накручивания волос, спрей для утолщения волос и термозащиты, спрей для текстурирования и прикорневого объема, который стоит использовать в конце процесса формирования укладки, сухой шампунь для объема волос и ароматная дымка для мгновенного объема.

Смотрите видео с пошаговой инструкцией, как сделать такие пляжные локоны, как у Рози Хантингтон-Уайтли:

Больше о прическах на каждый день мы рассказали по ссылке.