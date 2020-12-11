С помощью простого рецепта красоты, который включает семена чиа и воду, можно избавиться от лишних килограммов и иметь плоский живот. Однако прежде всего следует узнать, как работает этот напиток и кому можно его пить.

По-модному семена чиа называют суперфудом. Elle рассказали, почему продукт нужно употреблять и какая от него польза для фигуры.

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Вода с чиа для плоского живота: как работает модный напиток

Семена чиа добавляют в хлеб, каши, растительные пудинги. В частности, продукт используют не только в целях здорового питания. Его также полезно употреблять людям, которые худеют. Для этого добавляют семена чиа в воду, и получают полезный низкокалорийный напиток, который нужно включать в свой дневной рацион питания, чтобы утолить голод и уменьшить количество калорий, которые вы обычно в течение суток потребляете больше, чем надо.

В своем составе семена чиа содержат много антиоксидантов, белков, клетчатки, витаминов и минералов. Благодаря питательным компонентам семена помогают сбалансировать рацион и активизировать обмен веществ. Кроме этого, семена чиа имеют свойство поглощать жидкости в желудке и наполнять его. Это происходит вследствие того, что верхний слой семян разбухает, "окутывает" желудок. Напиток особенно полезным будет для тех, у кого повышенная кислотность желудка.

Среди полезных свойств воды с семенами чиа то, что она помогает контролировать аппетит: захотели перекусить чем-то вредным и в неправильное время – выпейте вышеописанный "коктейль". Напиток будет способствовать балансированного уровню сахара в крови, поэтому вас не так сильно будет тянуть к сладостям.



Как работает вода с семенами чиа / Фото Unsplash

Рецепт напитка с семенами чиа

Для приготовления полезного напитка, который поможет похудеть и иметь плоский живот, смешайте полторы столовых ложки семян чиа и 200 миллилитров воды. Смесь положите в холодильник минимум на час, чтобы семена разбухли. Гель, который вы получите потом, нужно разбавить еще литром простой воды. Затем добавляйте к напитку кусочки лимона, апельсина или огурца, если возникнет необходимость (таким образом вкус будет лучше). Литр такой жидкости необходимо выпивать в течение дня, а на следующий делайте свежую смесь.