С помощью профессионального пилинга фруктовыми кислотами можно частично убрать морщины с лица, осветить пигментные пятна, очистить закупоренные поры. Несмотря на то, что химический пилинг действенный, существуют определенные противопоказания к его применению, а также стоит узнать, как правильно и безопасно провести процедуру самостоятельно в домашних условиях.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук рассказала для ТСН подробно о принципе действия пилинга фруктовыми кислотами, поделилась предостережениями относительно его проведения и дала полезные советы, которые помогут сделать полезный пилинг дома.

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Как работает пилинг фруктовыми кислотами

Химический пилинг является актуальной косметической процедурой, когда погодные условия и другие внешние факторы негативно влияют на кожу. Пилинг фруктовыми кислотами проводят, если нужно очистить верхний слой кожи от ороговевших клеток. Для этого используют AHA-кислоты. Среди них: винная кислота, яблочная, молочная, лимонная, миндальная, гликолевая. В частности AHA-кислоты можно найти в соках ананаса, киви или папайи.

После нанесения на кожу лица фруктовые кислоты действуют так: расщепляют кератиноциты – основные клетки кожи, поэтому они легко и безболезненно удаляются. Процедура способствует работоспособности новых клеток. Это нужно, потому что молодые кератиноциты производят натуральные вещества (NMF), которые способствуют увлажнению кожи естественным путем.



Что такое кислотный пилинг / Фото Unsplash

Какие еще функции выполняет пилинг фруктовыми кислотами

Способствует активному синтезу коллагена и гликозаминогликанов.

Освобождает закупоренные поры от грязи и очищает протоки сальных желез.

Балансирует уровень липидов.

Помогает коже интенсивнее впитывать полезные ингредиенты крема или сыворотки.

Активизирует регенерацию клеток.

Помогает коже создать сильный защитный барьер.

Выравнивает рельеф кожной поверхности.

Борется с гиперпигментацией.

Смягчает кожу.

Можно ли делать пилинг фруктовыми кислотами дома

Косметолог Анна Кравчук говорит, что дома можно делать только поверхностный пилинг. Чтобы повторить процедуру, вам нужно на сухую или влажную кожу нанести специальную эссенцию или гель, а через несколько минут смыть остатки теплой водой. Заменить специальное средство можно соком или мякотью киви. Благодаря этой процедуре вы сможете избавиться отороговевших чешуек на лице, смягчить кожу и выровнять тон.

Однако профессиональная процедура у косметолога длится 30 минут, и состоит из 3 этапов: поверхностного, срединного и глубокого пилинга. Особенно популярен комбинированный пилинг Джесснера, когда для проведения процедуры специалист использует несколько кислот. Такой пилинг более глубокий и эффективный, чем домашний.

Профессиональный пилинг можно делать 2-3 раза в год. Врач должен подобрать вам специальный пилинг, который предназначен для борьбы с индивидуальными проблемами вашей кожи: морщины, акне или постакне, купероз и другие. А отшелушивать мертвые клетки кожи дома следует регулярно 1 раз в неделю. Пощипывание и покалывание может иметь место после нанесения продукта для проведения кислотного пилинга. Однако, если есть ощущение горения и чрезмерный зуд, немедленно смойте смесь с лица с помощью прохладной воды.



Особенности домашнего и профессионального пилинга / Фото Unsplash

Когда нельзя делать кислотный пилинг

Если на лице есть открытые раны, царапины, комедоны, гематомы.

Обладателям экземы.

Тем, у кого атопический дерматит.

Если есть герпес или вирусные бородавки.

Когда угревая болезнь заостренная.

В случае гнойных образований.

Если у вас есть аллергия или непереносимость отдельных фруктовых кислот.

После кислотного пилинга нельзя сразу загорать на солнце или в солярии. Перед выходом на улицу не забывайте использовать солнцезащитный крем.