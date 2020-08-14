Хантер Шафер, сыгравшая одну из главных ролей в подростковом сериале "Эйфория", является трансгендерной моделью. 12 августа японский бьюти-бренд Shiseido объявил, что звезда снимется в их первой кампании уже в 2021 году.

Коллеги по сериалу "Эйфория" такие, как Зендея, Алекса Деми, Берби Феррейра, уже успели начать собственные бьюти-кампании. Теперь пришла очередь Хантер, которая стала мировым представителем бренда Shiseido, пишет InStyle.

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Художественный руководитель Shiseido Makeup Джеймс Бомер говорит: "Мы очень рады, что сотрудничаем с кем-то таким творческим, выразительным и аутентичным, как Хантер. Она действительно представляет дух времени красоты, которая не имеет правил, границ и ограничений. Как и Shiseido, Хантер является одновременно и современной, и вне времени. Она продолжает писать свою историю, и именно так мы поощряем людей делать макияж".

Хантер Шафер отметила, что согласилась на сотрудничество с брендом, потому что его подход к косметике перекликается с ее собственным творческим самовыражением.

Как человек, который любит "рисовать" лицо косметикой, я считаю подход Shiseido к макияжу замечательным. Shiseido воспринимает макияж как искусство. Мы используем макияж не для того, чтобы иметь обычный вид, а чтобы передать свое внутреннее состояние,

– добавляет модель.

В сериале "Эйфория" героиня Хантер – Жюль похожа на нее, потому что также является трансгендером и предпочитает самовыражение с помощью макияжа. С каждой серией мейк-ап Жюль становился более необычным и оригинальным. Она рисовала различные облачные фигуры цветной подводкой для глаз, создавала искусственные оранжевые слезы, пользовалась глиттером, использовала фольгу, чтобы сделать акцент на ресницах.

Шафер рассказала, что, когда она смотрит на косметику Shiseido, то чувствует высокий уровень художественной уникальной энергии. Трансгендерная модель обожает артистический грим и отмечает, что для нее Shiseido является определением понятия "искусство".

Напомним, что японский косметический бренд Shiseido назвал Хантер Шафер своим главным представителем несмотря на то, что ранее звезда участвовала в кампании "Идентифицируй, как мы" Sephora.