Makeup – это крупнейший в Украине интернет-магазин косметики и парфюмерии, который выходит за пределы онлайн-формата. Недавно в Киеве открывала первый физический магазин Makeup, а впоследствии представители компании сообщили о запуске собственного шоу-рума в Польше.

Директор по маркетингу Makeup любовь Калюжная уточнила для RAU, что первый офлайн-магазин компании можно найти в столичном торгово-развлекательном центре "Атмосфера". Площадь помещения составила 260 квадратных метров, из которых более 230 квадратных метров – площадь торгового зала.

Читайте также: Тенденции зимнего макияжа, которые можно попробовать уже: 10 вариантов

Первый физический магазин Makeup

Любовь Калюжная рассказала, что запуск онлайн-магазина Makeup хотели сделать уже давно. Ведь таким образом их клиенты смогут физически ознакомиться с косметическими новинками, ароматами, редкими брендами и продуктами перед тем, как совершить покупку. Поэтому подготовка к открытию магазина в Киеве длилась долго.

Директор по маркетингу добавила: "Мы воплотили концепт шоу-рума – представили те продукты и бренды, которые по нашему опыту, клиенту перед покупкой желательно увидеть и продегустировать в спокойной атмосфере. В шоу-руме представлены ведущие торговые марки luxury-сегмента, нишевая парфюмерия, интересные и редкие бренды косметики по уходу за лицом, волосами и телом. В первые дни мы представили более 4000 товаров всех основных направлений – парфюмерия, косметика по уходу за лицом, телом, профессиональные продукты для волос, продукты для мужчин и аксессуары. В дальнейшем ассортимент будет обновляться и максимально соответствовать ожиданиям и пожеланиям наших клиентов".

Мы и ранее предлагали огромный ассортимент миниатюр и сэмплов для дегустации, этой осенью на сайте активно развивается проект Try it First, что позволяет вместе с новинкой парфюмерии получить специальный сэмпл для дегустации, составить впечатление об аромате и принять решение или оставить его. Наш шоу-рум в первую очередь предоставит клиентам возможность познакомиться с редкими брендами и продуктами, которые невозможно или крайне сложно найти в других магазинах офлайн сегмента,

– продолжает Любовь Калюжная.

Теперь Makeup развивает похожий проект для выхода на рынок Европейского союза. В ближайшее время еще один физический магазин бьюти-продукции Makeup появится в Варшаве. По словам Калюжной, представители компании также продолжают развивать их возможности как онлайн-ритейлера. Таким образом они планируют сделать Makeup одним из ведущих игроков интернет-торговли Европы.

Добавим, что именно Makeup, который создали в 2009 году, был первым онлайн-ресурсом, где можно было приобрести косметику и парфюмерию. Не прошло и 10 лет, как Makeup стал лидером по продаже продукции в своем сегменте.

Но компания развивается и за пределами Украины. Весной 2020 состав акционеров компании пополнился инвестиционным фондом Horizon Capital. Фонд приобрел около 18% Makeup, а эта сделка стоила около 8 миллионов долларов.

Совладелец Makeup Сергей Волобуев прокомментировал вышеописанную сделку. Он отметил, что с помощью Horizon Capital украинская платформа для покупки косметики и парфюмерии ускорит темпы своего развития. Makeup ставит целью – стать лидером в европейской онлайн-торговле косметической продукцией. По состоянию на 2019 год ему уже удалось войти в топ-20 мировых онлайн-платформ в сфере косметических средств по объему трафика. Тогда онлайн-ритейлер уже активно использовали в 14 странах мира.