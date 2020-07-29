Красивый педикюр является одной из главных составляющих летнего образа. Поэтому к его созданию стоит подойти ответственно и обращать внимание не только на собственные предпочтения, но и на последние тенденции сезона, чтобы остаться довольной результатом и получить много комплиментов. Эксперты назвали главные тренды в педикюре лета 2020.

Нейл-мастера рекомендуют отказаться от экспериментов в педикюре летом. Они добавляют, что в моде лаконичность и классика. Harper's Bazaar назвал 3 главных тренда педикюра лета 2020.

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Какой сделать летний педикюр

Френч

Модный френч и классический французский маникюр отличаются друг от друга. Чтобы соответствовать последним тенденциям нужно покрывать ногти на ногах прозрачным лаком, а на кончике прорисовывать тоненькую линию. Вы можете выбрать белый цвет для этого, но эксперименты с более яркими оттенками также будут смотреться стильно.

Страстный цвет

Этот тренд для тех красавиц, которые хотят больше ярких красок в своей жизни. Поэтому нейл-мастера говорят, что педикюр с использованием любого оттенка красного остается в моде. Это тот случай, когда классика никогда не устареет. Красный педикюр удачно сочетать как с обыденным образом, так и с вечерним.

Нюд

Большой популярностью летом 2020 пользуются нейтральные оттенки лака на ногтях ног. Они также подойдут к различным вариантам одежды. А удачнее всего будут смотреться на контрасте с загорелой кожей. Обращайте внимание на приглушенные натуральные тона с глянцевым эффектом, чтобы получить по-настоящему летний трендовый педикюр.