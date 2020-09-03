Знаковые духи Mojave Ghost или Gypsy Water от скандинавского дома аромате Byredo, наверное, известны каждому. Теперь бренд также будет славиться коллекцией средств для макияжа, которые создал в сотрудничестве с британской визажисткой Isamaya Ffrench, которую еще называют "диким ребенком красоты". Запуск продукции, которая будет отличаться своей колоритностью, состоится 1 октября.

Духи Бена Горхема, основателя бренда Byredo, вызвали ажиотаж в индустрии красоты. Ведь у них был оригинальный дизайн: стеклянная шаровидная бутылочка, черная крышечка, минималистичный шрифт и странный древесный запах. Креативность Бен вместе с Isamaya Ffrench проявили также в создании линейки декоративной косметики, сообщает Allure.

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Новая коллекция продуктов для макияжа Byredo разрабатывалась в течение 2-х лет. Бен Горхем рассказал, почему начал сотрудничать именно с Isamaya Ffrench: "Мне понравилось, что она не соответствует стандартам, является аутсайдером, как я". Вместе партнеры собрались бросить вызов традиционным идеалам красоты и побудить людей к переосмыслению подхода к созданию и ношения макияжа.

Итак, речь идет не о практической, технической части процесса воспроизведения макияжа. Это касается создания серии продуктов, которые заставят людей чувствовать что-то,

– объясняет основатель Byredo.

Среди декоративной косметики бренда Byredo Makeup есть помады, тени, тушь для ресниц и подводка для глаз. Для дизайна упаковок Горхем выбрал мотивы древних реликвий и цыганских артефактов. Особым был процесс выбора цветов для продукции в бьюти-линейке. Бен Горхем нашел на своем компьютере фотоснимки, изображения книг и вещей в своем доме, а затем выбрал из них несколько цветов, которые ему понравились. Он поместил их в отдельную папку на рабочем столе и сам не заметил, как каталог вышел в стиле старинной атмосферы.

Мы хотим предоставить людям инструменты для самовыражения, чтобы они могли играть с макияжем и чувствовать себя творческими, а не просто маскировать пятна на лице и темные круги,

– рассказывает Isamaya Ffrench.

Таким образом Isamaya Ffrench и ее партнер превратили эту "библиотеку цветов" в косметику для век, щек и губ. Среди них 16 оттенков помад, которые легко наносить с помощью шарообразной формы. А также визажистка создала свою идеальную тушь для ресниц Space Space. Завершает коллекцию классическая черная подводка в мятно-зеленом дизайне и пара теневых палитр в золотых упаковках.