Неожиданно для парфюмерного бренда: какую линейку декоративной косметики запускает Byredo
Знаковые духи Mojave Ghost или Gypsy Water от скандинавского дома аромате Byredo, наверное, известны каждому. Теперь бренд также будет славиться коллекцией средств для макияжа, которые создал в сотрудничестве с британской визажисткой Isamaya Ffrench, которую еще называют "диким ребенком красоты". Запуск продукции, которая будет отличаться своей колоритностью, состоится 1 октября.
Духи Бена Горхема, основателя бренда Byredo, вызвали ажиотаж в индустрии красоты. Ведь у них был оригинальный дизайн: стеклянная шаровидная бутылочка, черная крышечка, минималистичный шрифт и странный древесный запах. Креативность Бен вместе с Isamaya Ffrench проявили также в создании линейки декоративной косметики, сообщает Allure.
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Новая коллекция продуктов для макияжа Byredo разрабатывалась в течение 2-х лет. Бен Горхем рассказал, почему начал сотрудничать именно с Isamaya Ffrench: "Мне понравилось, что она не соответствует стандартам, является аутсайдером, как я". Вместе партнеры собрались бросить вызов традиционным идеалам красоты и побудить людей к переосмыслению подхода к созданию и ношения макияжа.
Итак, речь идет не о практической, технической части процесса воспроизведения макияжа. Это касается создания серии продуктов, которые заставят людей чувствовать что-то,
– объясняет основатель Byredo.
Среди декоративной косметики бренда Byredo Makeup есть помады, тени, тушь для ресниц и подводка для глаз. Для дизайна упаковок Горхем выбрал мотивы древних реликвий и цыганских артефактов. Особым был процесс выбора цветов для продукции в бьюти-линейке. Бен Горхем нашел на своем компьютере фотоснимки, изображения книг и вещей в своем доме, а затем выбрал из них несколько цветов, которые ему понравились. Он поместил их в отдельную папку на рабочем столе и сам не заметил, как каталог вышел в стиле старинной атмосферы.
Мы хотим предоставить людям инструменты для самовыражения, чтобы они могли играть с макияжем и чувствовать себя творческими, а не просто маскировать пятна на лице и темные круги,
– рассказывает Isamaya Ffrench.
Таким образом Isamaya Ffrench и ее партнер превратили эту "библиотеку цветов" в косметику для век, щек и губ. Среди них 16 оттенков помад, которые легко наносить с помощью шарообразной формы. А также визажистка создала свою идеальную тушь для ресниц Space Space. Завершает коллекцию классическая черная подводка в мятно-зеленом дизайне и пара теневых палитр в золотых упаковках.