Как пахнет Леди Гага или новый аромат Valentino

Больше всего эта новость понравится тем, кто хотел узнать, с каким запахом себя ассоциирует Леди Гага. Популярная певица станет лицом новых духов от Valentino. Название аромата уже анонсировали – Voce Viva.

Работа над созданием духов и их презентация пройдут уже этой осенью. InStyle пишет, что Voce Viva должен стать голосом, который распространяет важное сообщение по всему миру и касается сердец, чтобы вдохновить других прислушаться к нему и жить своими мечтами.

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Леди Гага успевает не только готовить к запуску собственную линейку косметики и новый альбом, но и нашла время на еще один проект. Итальянский дом моды Valentino объявил звезду лицом парфюма Viva Voce. Именно ее итальянские корни вдохновили креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли на создание аромата, главными мотивами которого стали свобода, разносторонность, чистое сердце.

Пиччоли комментирует: "Имя Lady Gaga является синонимом свободы, самосознания и чистого сердца. Ее участие в этой кампании поднимает символическую силу проекта на самый высокий уровень. Она – икона поколения. Послание свободы, страсти к искусству, принятия себя и равенства, полностью соответствует духу Valentino. Я очень горд тем, что она с нами".

Будьте собой, любите того, кем вы являетесь, и никогда не отказывайтесь от своей мечты,

– со своей стороны добавила Леди Гага.

Напомним, что певица является поклонницей одежды от Valentino, ведь неоднократно надевала вещи этого бренда, чтобы пройтись по красной дорожке. А об их сотрудничестве официально стало известно благодаря публикации Valentino в інстаграмі.