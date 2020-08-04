Последнее десятилетие характеризуется ростом популярности на различные инъекций красоты с использованием ботокса. Косметологи говорят, что 90% их клиенток перед процедурой ставят похожие вопросы. Поэтому они решили поделиться ответами и полезными пояснениями.

Ботулотоксин – это вещество, которое помогает вам бороться с возрастными изменениями, делает кожу моложе и свежее на вид. Именно этот компонент используют для проведения инъекций красоты, пишет Marie Claire.

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Распространенные вопросы о ботоксе

В каком возрасте уже можно делать инъекции ботокса?

После 25 лет на коже появляются первые заметные изменения вследствие медленного процесса старения. Проявления становятся более четкими, если женщины игнорируют правильный регулярный уход за кожей. Поэтому примерно в этом возрасте они начинают обращаться к косметологам, которые решают, стоит ли делать инъекцию.

Ботулотоксин безопасен?

Косметологи утверждают, что небольшое количество препарата, график и профессионализм его введения не предусматривают никакой опасности для организма. После процедуры специалист должен контролировать состояние вашего здоровья.

Вызывают ли инъекции красоты зависимость?

Ботокс не обладает свойствами, которые вызывают привыкание и провоцируют человека чаще повторять процедуру. Чтобы этого не случилось, косметологи должны тщательно определить дозу, которую необходимо ввести, и установить график процедур.

На лице будут заметны эмоции с помощью мимики или оно станет похожим на маску?

Вероятно этот вопрос возникает вследствие бытования на просторах интернета фотографий, на которых знаменитости злоупотребили инъекциями. Такой результат бывает, если превысить дозу.

Какие существуют противопоказания для введения ботулотоксина?

Если у вас есть онкологические заболевания, герпес на лице, острая стадия ОРВИ или другие тяжелые хронические патологии, то инъекций ботокса категорически нельзя делать. Также стоит узнать о возможных аллергических реакциях со помощью предварительной пробы, которую должен сделать косметолог.

Как часто нужно делать инъекцию?

Продолжительность эффекта после косметологической процедуры предусматривает 3-6 месяцев. Эти данные могут колебаться в зависимости от вашего метаболизма и образа жизни. Специалисты говорят, что существуют другие стимулирующие манипуляции, которые позволяют сохранить активность мышц и их способность реагировать на введение препарата.