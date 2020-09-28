Модные цвета волос обычно не меняются кардинально в каждом новом сезоне. Тем не менее варьируются трендовые оттенки. Hair-эксперты проанализировали соцсети и изменения в прическах известных звезд и назвали те оттенки, в которые стоит окрасить волосы зимой 2021.

Эксперты в индустрии красоты отмечают, что нельзя игнорировать бьюти-тренды, которые начинают знаменитости и демонстрируют на фотографиях в своих соцсетях. На таких платформах можно найти вдохновение на перемены в имидже и узнать, какие оттенки для окрашивания волос будут в тренде зимой 2021, пишет InStyle.

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Как модно окрасить волосы зимой 2021

Как конфетка: трендовый пастельно-розовый

Мягкий розовый оттенок волос стал главным трендом во время подготовки к выходу из карантина. Его уже успели попробовать такие знаменитости, как Ариэль Уинтер, Кайя Гербер, Карли Рэй Джепсен и другие. Hair-эксперты уверяют, что зимой тенденция пастельно-розовых волос будет становиться только популярнее.

Однотонные цвета

Мастер-колорист в Spoke & Weal Chicago Деми Пассарис говорит: "Влияние 90-х все еще очень живое". То есть люди больше отдают предпочтение однотонному окрашиванию волос от корней до кончиков. Колорист отмечает, что один цвет на волосах выглядит свежо и стильно, как у Люси Хейл.

Серебристо-белый

Во время самоизоляции люди не имели возможности пойти в салон красоты, чтобы закрасить свои седые отросшие корни волос. Поэтому были вынуждены их принять. А это привело к новому hair-тренду. Когда волосы теряют пигмент и становятся белыми, серыми или серебристыми, то можно улучшить их естественный вид с помощью полуперманентного блеска, чтобы ваши пряди имели свежий и сияющий вид.

Черный как смоль

Стилист по прическам для известных знаменитостей Дерик Монро прогнозирует, что зимой 2021 актуальными будут глубокие оттенки волос: угольно-черный, каштановый, сливовый. В частности, покраситься в такой цвет будет удобно и безопасно в домашних условиях.

Ледяной блонд

На контрасте с черным в моде в зимнем сезоне будет ледяной блонд. Прежде всего тренд возникнет благодаря зимней атмосфере, когда на улице будет снег и холод. Однако кардинально менять цвет волос стоит осторожно, чтобы не повредить волосяную кутикулу, поэтому, возможно, после окрашивания придется сделать комплекс процедур для восстановления состояния вашей шевелюры.

Медь повсюду

Парикмахеры рассказывают, что сейчас у них больше, чем когда-либо, запросов на окрашивание волос в теплые медные и красные оттенки. Поэтому к зиме это станет одним из главных hair-трендов.

Новая техника: фойлаяж

Техника окрашивания "фойлаяж" сочетает в себе плавный переход от одного оттенка к другому и балаяж. Таким образом линия волос будет иметь яркий цвет, приближенный к вашему естественному оттенку, но к концам волос равномерно изменит цвет. Техника окрашивания будет трендовой благодаря тому, что вам не понадобится впоследствии очень быстро подкрашивать отросшие корни.

Золотой блонд

Если вы не хотите кардинально менять цвет волос, то добавьте своим белокурым локонам тепла. Зимой 2021 стильным решение будет золотистый и клубничный блонд, как у Кейт Босуорт.