Виктория Бекхэм уже зарекомендовала себя, как талантливый модельер. Теперь звезда решила попробовать свои силы в бьюти-индустрии. Она запустила линейку помад для губ в тематических оттенках 90-х, на которые Викторию вдохновил ее образ в группе Spice Girls – Posh Spice.

В 1996 году, когда Виктория Бекхэм была одной из солисток группы Spice Girls. В то время у женщины было прозвище Posh Spice. Allure рассказал, как прошлое Виктории связано с запуском ее линейки помад.

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Накануне запуска коллекции помад Виктория Бекхэм опубликовала сообщение на своей инстаграм-странице. Она рассказала, что только сейчас поняла насколько образ Posh Spice повлиял на ее судьбу. Обращение приурочено к запуску коллекции помад Posh Lipstick собственного бренда дизайнера Victoria Beckham Beauty.

Как и можно было ожидать, линейка помад в основном состоит из оттенков, тематических эпохе 90-х. Здесь есть помады коричневого, лилового и бежевого цветов – именно такие, какими Виктория Бекхэм красилась, когда была участницей группы Spice Girls. В частности, еще в коллекции есть вишнево-красная помада под названием Pop и сливовый оттенок продукта для макияжа губ, который называется Play и Pout – бледно-кораллово-розовый оттенок.

Формула помады богата пигментом, а также питательными маслами: шиповниковым, кокосовым и маслом авокадо. В составе продуктов есть воск: канделяла, карнауба и подсолнечник. Таким образом помады не только окрашивают губы, но и увлажняют.

Помада всегда добавляла мне уверенности, когда мне это было нужно, и дополнительной перчинки, когда она уже была на губах. Каждый оттенок воодушевлен конкретным воспоминанием, и хотя моменты, возможно, были моими, энергия и эмоции делятся между всеми нами,

– делится впечатлениями Виктория Бекхэм.

Поклонники продукции, которую создает британская актриса и модельер Виктория Бекхэм, довольны выходом в продажу новой бьюти-продукции.