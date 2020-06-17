Чтобы отрастить красивые и здоровые волосы, нужно применять все возможные хитрости и секреты. Такие владелицы роскошной шевелюры, как Оливия Палермо, Сальма Хайек, Эль Макферсон, Крисси Тейген, знают, какие привычки нужно соблюдать каждый день, если хотите иметь роскошные волосы.

Голливудским звездам также нужно прилагать много усилий, чтобы всегда привлекательно выглядеть. Однако благодаря своему опыту и советам стилистов у знаменитостей выработались привычки, о которых все знают. Cosmopolitan рассказал, как известным женщинам удается отрастить длинные волосы и сохранять их роскошное состояние. К теме: Как мы портим наши волосы: неправильные привычки Как отрастить волосы Термическое воздействие на волосы. Высокие температуры фенов, плоек, выпрямителей и других устройств делают ваш волосяной покров сухим и ломким. Лучше позволяйте ему высыхать естественным методом. А перед укладкой не забывайте о термозащите.

Высокие температуры фенов, плоек, выпрямителей и других устройств делают ваш волосяной покров сухим и ломким. Лучше позволяйте ему высыхать естественным методом. А перед укладкой не забывайте о термозащите. Сон на шелковой наволочке. Волосяную кутикулу очень легко травмировать, и только трение о мягкую ткань не вредит ей.

Волосяную кутикулу очень легко травмировать, и только трение о мягкую ткань не вредит ей. Всегда поддерживать чистоту. Волосы нужно мыть по мере необходимости. Даже если вы замечаете, что они загрязняются каждый день, то не откладывайте мытье головы на потом. Обязательно используйте качественный шампунь и тщательно изучайте его состав.

Советы, чтобы иметь длинные волосы / Фото Pexels Этап увлажнения. За кожей головы также нужен уход. Поэтому не забывайте пользоваться кондиционером во время каждого мытья волос и питательной маской 1 или 2 раза в неделю. Если вы поставили себе цель отрастить здоровые и крепкие волосы, то регулярное увлажнение кожи головы вам в этом поможет.

За кожей головы также нужен уход. Поэтому не забывайте пользоваться кондиционером во время каждого мытья волос и питательной маской 1 или 2 раза в неделю. Если вы поставили себе цель отрастить здоровые и крепкие волосы, то регулярное увлажнение кожи головы вам в этом поможет. Продукты одной марки. Не стоит менять шампунь или бальзам для волос сразу после нескольких применений, так вам сразу не будет виден результат. Для этих средств действует то же правило, что и с кремом для лица: им нужно дать 28 дней, чтобы проявили свои свойства. Потому волосам требуется время, чтобы привыкнуть к новому уходу.

Не стоит менять шампунь или бальзам для волос сразу после нескольких применений, так вам сразу не будет виден результат. Для этих средств действует то же правило, что и с кремом для лица: им нужно дать 28 дней, чтобы проявили свои свойства. Потому волосам требуется время, чтобы привыкнуть к новому уходу. Полноценное питание. Если вы сидите на диете, которая не предусматривает употребление продуктов с витаминами, необходимыми для роста волос, то вам стоит пересмотреть свой рацион. Употребляйте больше пищи, которая содержит цинк, железо, полиненасыщенные жирные кислоты. Например: рыба, орехи, нежирное мясо, яйца.

Полезные продукты для роста волос / Фото Unsplash Употребляйте витамины. Только с пищей в наш организм поступает недостаточное количество полезных веществ. Поэтому стоит пропить курс определенных витаминов, которых вам не хватает для роста волос.

Только с пищей в наш организм поступает недостаточное количество полезных веществ. Поэтому стоит пропить курс определенных витаминов, которых вам не хватает для роста волос. Укрепляйте корни. Волосы не смогут вырасти, если будут постоянно выпадать из-за слабых корней. Для их укрепления можно использовать различные питательные сыворотки и маски, приготовленные в домашних условиях.

Волосы не смогут вырасти, если будут постоянно выпадать из-за слабых корней. Для их укрепления можно использовать различные питательные сыворотки и маски, приготовленные в домашних условиях. Процесс расчесывания. Он имеет существенное влияние на ваши волосы. Старайтесь расчесываться не слишком быстро, осторожно распутывать отдельные пряди, внимательно подойдите к выбору самой расчески или щетки для волос. Начинайте расчесывать волосы с кончиков, постепенно двигаясь к корням, а не наоборот.

Он имеет существенное влияние на ваши волосы. Старайтесь расчесываться не слишком быстро, осторожно распутывать отдельные пряди, внимательно подойдите к выбору самой расчески или щетки для волос. Начинайте расчесывать волосы с кончиков, постепенно двигаясь к корням, а не наоборот. Мойте волосы в прохладной воде. Горячая вода разрушает волосяную кутикулу, поэтому волосы выглядят тусклыми и медленно растут.