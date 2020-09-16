Чтобы иметь длинные и блестящие волосы, нужно не только правильно ухаживать за ними, но и ежедневно соблюдать определенные правила, которые полезно повлияют на состояние вашей шевелюры. Элементарные советы, если их превратить в привычку, будут способствовать красоте и здоровью волос.