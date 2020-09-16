Как отрастить длинные и здоровые волосы: полезные привычки
Чтобы иметь длинные и блестящие волосы, нужно не только правильно ухаживать за ними, но и ежедневно соблюдать определенные правила, которые полезно повлияют на состояние вашей шевелюры. Элементарные советы, если их превратить в привычку, будут способствовать красоте и здоровью волос.
Даже температура воды, в которой вы моете голову, продолжительность расчесывания волос влияют на их состояние. Harper's Bazaar назвал 4 привычки, которые помогут отрастить роскошные локоны.
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Как отрастить длинные и здоровые волосы
- Избегайте ежедневного мытья волос. Чем чаще мыть шевелюру, тем быстрее она будет загрязняться. Ведь клетки кожи головы производят необходимое количество кожного сала, которое образует защитный барьер на волосах. Шампунь этот слой каждый раз разрушает. Если это происходит слишком часто, то кожа производит больше сала и волосы быстрее становятся жирными. Голову стоит мыть не чаще 3-4 раз в неделю.
- Всегда мойте волосы теплой водой. Контрастный душ для головы не помогает волосам расти быстрее. Ведь высокая температура воды повреждает волосяную кутикулу, поэтому волосы становятся ломкими и теряют гладкость. Во время мытья волос для их здоровья избегайте резкого изменения температуры воды. Используйте для процедуры по мере теплую воду.
- Расчесывайте волосы медленно и тщательно. Процесс является одним из важнейших в уходе за волосами. Если выполнять его правильно, то волосы будут иметь опрятный вид и будут расти быстрее. Используйте массажные щетки для расчесывания. Они стимулируют кровообращение, поэтому появляется больше новых волос, они активно растут и являются более здоровыми. Попробуйте несколько дней выполнять такую процедуру в течение 10-15 минут, и вскоре сможете увидеть разницу.
- Аксессуары для волос и постельное белье играют важную роль. Чувствительную структуру волос легко могут повредить тесно завязанные резинки для волос или жесткие специальные шпильки. Таким образом вы будете страдать от ломкости и секущихся концов. Поэтому стоит использовать для причесок шелковые резинки или "резинки пружинки". Также волосы могут травмировать наволочки из грубой ткани, когда будет происходить трение. Выбирайте шелковое постельное белье или надевайте перед сном специальный тюрбан.
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