Юлия Дыхан была участницей 2 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински". Девушка запомнилась украинским телезрителям своими роскошными темными волосами, густыми идеальными бровями и большими длинными ресницами. Теперь девушка активно ведет страницу в инстаграме и делится со своими подписчиками, которых у нее более 115 тысяч, действенными бьюти-лайфхаками.

Экс-участница модельного телепроекта Юлия Дыхан опубликовала архивную фотографию в своей инстаграм-истории, где у нее были "брови-ниточки" и короткие ресницы. После этого подписчики блогера поинтересовались, как девушке удалось их отрастить.

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Как отрастить брови и ресницы

Юлия Дыхан опубликовала коллаж из фотографий своих водительских прав, на которые она делала снимок недавно, и паспорта, где на фото ей 16 лет. "Хотя бы на каких-то документах у меня есть брови", – пошутила модель.

После публикации инстаграм-истории на блогера посыпались вопросы от поклонников, как ей удалось с бровей-ниточек отрастить густые и широкие. Юлия ответила на это в формате видео.

Девушки, особого секрета нет. Я пользовалась народными методами. Ведь в то время еще не было различных специальных масел,

– поделилась со своими подписчиками в инстаграме Юлия Дыхан.



Скриншот инстаграм-истории Юлии Дыхан / Instagram / @ julia.dykhan

Юлия наносила на брови и ресницы касторовое или репейное масло, чтобы их отрастить. Модель делала курс: регулярно на ночь перед сном смазывала брови и ресницы маслом, а затем делала перерыв продолжительностью 2 месяца. В частности девушка добавила, что не выщипывали брови в период восстановления и не выполняет этой процедуры до сих пор.