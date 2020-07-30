Американская модель Крисси Тейген о правильном уходе за кожей знает много. В свое время ей пришлось бороться с угрями и пигментными пятнами на лице. Недавно на видео в инстаграме звезда описала свою бьюти-рутину, но забыла о самом главном действенном продукте, который назвала позже.

У Крисси Тейген более 30 миллионов подписчиков на странице в инстаграме. Почти к каждому фото в комментариях они просили, чтобы модель рассказала им про свой уход за кожей лица. Крисси записала целое видео на эту тему, но потом в инстаграм-истории еще добавила, что забыла поделиться основным продуктом, который помогает ей сохранять идеальную кожу.

К теме: Как будто после приема у косметолога: 3 продукта, которые помогут сделать кожу лица сияющей

Как получить идеальную кожу лица

Несколько лет назад состояние кожи Крисси Тейген не было хорошим. Она также смело об этом рассказывает. Однако недавно звезда сказала: "Для вас, добрые люди, я признаю, что в последнее время я горжусь своей кожей и чувствую себя собой". Побороть проблемы с кожей женщина смогла благодаря правильному комплексному уходу.

Крисси продемонстрировала на видео все продукты, которыми она пользуется, и назвала их цену. Самое дорогое средство в ее бьюти-арсенале – увлажняющий крем La Mer Creme De La Mer. Его цена – 1550 фунтов за 500 миллилитров.

Я знаю, что это очень дорого, но я должна быть честной,

– добавила Крисси Тейген.

Кроме списка дорогой косметики знаменитость поделилась действительно действенными правилами, которые помогут каждой женщине. Она подчеркивает, что нужно регулярно и правильно очищать кожу и пользоваться хорошей SPF-защитой.

Завершающим этапом в рутине по уходу за кожей американской модели является использование специального масла MARA. Она называет его своим вареньем для лица, потому что продукт делает кожу такой мягкой, как у ребенка. Крисси Тейген наносит масло на лицо после очищения и распределяет его легкими массажными движениями пальцев.

Средство для идеальной кожи / Скриншот Instagram / @chrissyteigen

Звезда не скрывает того, что готова потратить все деньги на уход за кожей. Она всегда выбирает для себя лучшее, потому что является поклонницей естественной красоты. Поэтому в таких темах Крисси откровенна со своими поклонниками.