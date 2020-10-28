Дизайнер одежды, тайваньско-канадского происхождения, работающий в Нью-Йорке, Джейсон Ву известен своей собственной линией одежды. Теперь мужчина совместно с основательницей NYX Cosmetics Тони Ко создает бренд косметики Jason Wu Beauty.

Джейсон Ву анонсировал запуск собственного бьюти-бренда, сообщает Wonderzine. Известно, что будущая косметика будет доступной и подойдет для создания ежедневного макияжа.

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Бренд косметики Джейсона Ву

Известный дизайнер пока рассказал, что его бренд будет акцентировать внимание на косметических продуктах для макияжа на каждый день в доступной ценовой категории. По предварительной информации, в первой линейке косметики Jason Wu Beauty будет представлено 25 косметических средств для макияжа глаз, губ и бровей. Цена на них будет колебаться от 10 до 25 долларов.

СМИ пишут, что косметика нового бренда будет cruelty-free: продукты не будут тестировать на животных, производить с соблюдением экологических условий и без компонентов, полученных от мертвых животных.

За последние несколько лет мы видели много ярких трендов в макияже. Но бренд Jason Wu принял более естественную сторону красоты... Мы действительно думаем, что именно за этим трендом будущее,

– рассказывает Джейсон Ву.

Сотрудничество дизайнера и Тони Ко берет начало с их знакомства на вечеринке. Именно тогда, когда основательница NYX искала человека, который бы стал ее бизнес-партнером, запустила свой бренд и создавала косметику в стиле Marc Jacobs Beauty и Tom Ford, но с главным отличием – доступной стоимостью.