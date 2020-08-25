От медового оттенка до красного бархата: трендовые цвета волос для осеннего сезона 2020
Новый осенний сезон является прекрасной возможностью, чтобы изменить цвет волос, а обновленный имидж всегда удачное решение. Прежде чем решиться на окрашивание шевелюры, стоит узнать не только, какой цвет вам подойдет, но и о последних hair-тенденциях, чтобы совместить красоту и стильность.
Кардинальное изменение цвета волос следует планировать заранее, рекомендует Stylist. Для окраски осенью 2020 модными будут насыщенные, теплые, коричневые оттенки и даже прохладный белесый цвет волос.
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Трендовые цвета волос для осени 2020
Красный бархат
Медовая блондинка
Пряная карамель: комбинация насыщенных оттенков пряников и золотистой карамели
Карамельный мокко
Огненная медь
Белокурый балаяж: корни волос в теплом оттенке, а концы в холодном
Nordic white: северный ледяной тренд
Оттенок чая с молоком
Hair-тенденция, вдохновленная грибами: сочетание пепельной блондинки с более темными и серыми оттенками
Твиди балаяж: тонкие пряди другого цвета в волосах, создавая эффект твидовой ткани
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