От корней к кончикам: 10 предных вещей, которые вы можете сделать со своими волосами
Чтобы волосы выглядели роскошно, нужно не только ухаживать за ним и пользоваться дорогими косметическими средствами, но и не допускать элементарных ошибок, которые могут испортить состояние шевелюры. Использование старых инструментов для создания укладки, пренебрежение термозащитой и другие факторы, на которые вы редко обращаете внимание, могут привести к повреждению, ломкости, сухости волос.
Обычно волосы страдают именно от тех рук, которые и ухаживают за ним. Cosmopolitan назвал 10 худших вещей, которые вы собственноручно можете сделать со своими волосами, в результате чего они потеряют блеск, прочность, мягкость и гладкость.
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10 вредных вещей, которые нельзя делать со своими волосами
- Использование старых инструментов для расчесывания и укладки волос. Каждый инструмент, кроме того, что нужно минимум раз в месяц очищать от остатков стайлинговых средств, следует регулярно менять на новый. Ведь на расческах для волос, специальных шпильках приборах для накручивания локонов накапливается много бактерий.
- Закрепление волос слишком тесной резинкой. Такая резинка может качественно фиксировать волосы в высоком хвосте, но она провоцирует ослабление волосяных фолликул, в результате чего вы потом будете страдать от выпадения волос, головных болей, потому что резинка будет напрягать кожу. Выбирайте мягкие резинки, которые покрыты натуральным котоном или шелком. Также отличным вариантом может стать invisibobble.
- Чрезмерное использование химических средств. Не все продукты для ухода за волосами имеют натуральный состав. Это не значит, что нужно полностью отказаться от частичного содержания химических ингредиентов в маске или бальзаме для волос, но не пользуйтесь ими слишком часто, чередуйте их с домашним уходом с помощью органических ингредиентов. Например, не стоит почти одновременно красить шевелюру, делать процедуру кератинового восстановления, питать волосы ботоксом. Кожа головы чувствительна, а такие продукты активизируют выработку себума. Из-за него появляется перхоть.
- Выставляете очень высокую температуру на термоприборах. Например нагревать выпрямитель до 230 градусов не стоит. Ведь качественный прибор выполнит поставленную задачу даже с минимальной температурой.
- Пренебрегаете термозащитой. Экстремальные температуры пагубно влияют на состояние волос. Хотя термозащитные спреи на дают сразу заметного результата, но если ими не пользоваться, то сухие и ломкие пряди вы заметите сразу. Защитное средство для волос работает как крем с уровнем SPF для кожи.
- Долго не стрижетесь. Кроме эстетического, процедура подрезания кончиков волос имеет и гигиенический характер. Чтобы прическа имела опрятный и привлекательный вид, минимально укорачивайте длину локонов каждые два месяца.
- Расчесывайте волосы от корней к концам. А нужно двигаться наоборот снизу вверх: тщательно распутывайте расческой узелки на концах волос и медленно переходите к корням.
- Небрежное отношение к мокрым волосам. Влажные локоны легче повредить, чем сухие. Если нет особой необходимости расчесывать мокрые волосы, то подождите, чтобы они высохли. Или промокните шевелюру полотенцем и используйте нежную щетку для расчесывания tangle teezer.
- Применяете много средств. Если у вас здоровая кожа головы и нормальный тип волос, то не стоит перегружать их излишним количеством уходовых продуктов. Вам будет достаточно шампуня, маски, несмываемого средства для ухода и термозащиты.
- Не изменяете шампунь годами. Волосы меняются со временем, поэтому и нужно экспериментировать с шампунями, которые смогут удовлетворить новые потребности ваших локонов.
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