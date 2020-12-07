Чтобы волосы выглядели роскошно, нужно не только ухаживать за ним и пользоваться дорогими косметическими средствами, но и не допускать элементарных ошибок, которые могут испортить состояние шевелюры. Использование старых инструментов для создания укладки, пренебрежение термозащитой и другие факторы, на которые вы редко обращаете внимание, могут привести к повреждению, ломкости, сухости волос.