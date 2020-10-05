От "голых" ногтей до неонового покрытия: трендовый маникюр с Недели моды весна-лето 2021
Благодаря Неделе моды SS21 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже в мире зародились новые фэшн-тренды и тенденции в маникюре, макияже и стиле прически. Нынешние нейл-дизайны моделей на модных показах поразили зрителей и критиков. Среди них были различные вариации: от прозрачного покрытия на ногтях до золотого с тематическими наперстками.
Маникюр моделей на Неделе моды кардинально отличался друг от друга. Каждый из них был оригинальным и с разными акцентами. Однако их объединяет то, что подобные дизайны скоро можно будет увидеть на ногтях главных модниц мира. Elle поделился трендовыми идеями маникюра с модных показов.
Вам будет интересно: Психоделический дизайн ногтей: тренд в стиле 60-х годов для осеннего маникюра
Трендовый маникюр
Золота много не бывает: не только ногти, но и частично пальцы с золотым покрытием от Schiaparelli
Не для стеснительных: эпатажный нейл-дизайн от моделей Chromat
David Koma продемонстрировал преимущества натуральности
Вечная черная классика на ногтях во время показа Mark Fast
Сочетание базовых контрастных цветов на ногтях моделей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter