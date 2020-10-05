Благодаря Неделе моды SS21 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже в мире зародились новые фэшн-тренды и тенденции в маникюре, макияже и стиле прически. Нынешние нейл-дизайны моделей на модных показах поразили зрителей и критиков. Среди них были различные вариации: от прозрачного покрытия на ногтях до золотого с тематическими наперстками.