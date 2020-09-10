Ариэль Винтер – американская актриса, которая стала известной благодаря роли в популярном комедийном телесериале "Американская семейка". Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса звезда неоднократно экспериментировала с цветом своих волос. На этот раз Ариэль покрасилась в модный розовый оттенок.

Ариэль Винтер активно ведет свою страницу в инстаграме, на которой имеет более 4 миллионов подписчиков. Именно там она поделилась фотографией в новом имидже.

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Сначала актриса перевоплотилась из блондинки клубничного оттенка в ледяной, на который ее вдохновил культовый сериал "Игра престолов". Теперь она посетила своих любимых hair-стилистов Табиту Дуэньяс и Тима Дуэньяса из Лос-Анджелеса, которые покрасили ее волосы в пастельно-розовый яркий цвет. Ариэль отметила их на фотографиях, которые опубликовала в сети в кардинально ином образе.

В дополнение к новому цвету Ариэль Винтер чуточку изменила стрижку. Ей укоротили передние пряди волос, которые теперь удачно обрамляют лицо девушки, и подрезали концы.

Звезда решилась на перемены в последние выходные лета, а поделилась ими со своими поклонниками лишь недавно. Она написала в заметке в инстаграме: "Пинки Пай (персонаж из мультфильма "Дружба") замечен в дикой природе на День труда: слайд-шоу".

Снимки Ариэль уже собрали более 450 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев. Комментаторы отметили, что девушке идет такой гламурный цвет волос и она выглядит очень милой.

Напомним, что hair-эксперты прогнозируют популярность розового цвета волос в этом сезоне. Ведь Ариэль Винтер уже не первая знаменитость, которая таким образом изменила свой имидж. Недавно Кайя Гербер также экспериментировала с пастельным оттенком своей шевелюры, а Дуа Липа и Сара Хайлад еще весной опробовали на себе этот цвет.