Прежде чем покрывать ногти лаком, для них нужно подобрать красивую форму. Именно от того, как вы оформите свой ноготь, зависит общий вид маникюра и рук. К выбору формы ногтей следует подходить ответственно, опираться на собственные предпочтения и практичность.

Существует 8 самых популярных и трендовых форм ногтей. Cosmopolitan рассказал об особенностях каждой из них. Вы можете выбрать одну и никогда ее не менять, а можно попробовать все 8 вариантов, чтобы убедиться, которая действительно вам идеально подходит.

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Какие есть формы ногтей

Ногти "балерина"

В последнее время они набрали большую популярность. Такие формы на своих ногтях создала даже Кайли Дженнер, фото которой можем увидеть на странице звезды в инстаграме. Однако, чтобы вам удалось предать своим ногтям вида пуанта балерины, придется долго их отращивать. Когда длина будет достаточной, нужно специальной пилочкой подкорректировать ногти к конусообразной форме, а затем избавиться от кончиков ногтевой пластины.

Овальные ногти

Такую форму легко воспроизвести даже на коротких ногтях и она будет выглядеть удачно на любых руках. Такой стиль считают самым идеальным для женщин, потому что изогнутый край ногтя отражает изгиб кутикулы. Поэтому это считается своеобразным соблюдением всех правил перфекционистов.

Обычный квадрат

Если у вас слишком узкая ногтевая пластина, то вам следует выбрать квадратную форму ногтей. Она визуально разгладит ваши пальцы: прямой кончик создает иллюзию дополнительного размера, поэтому ногти кажутся шире, чем есть на самом деле.

Форма ногтей "стилет"

Такие ногти должны быть длинными и заканчиваться острой точкой. Они выглядят вызывающе, но также их чаще всего можно сломать. Однако такая форма способна визуально удлинять пальцы и подойдет женщинам, которые имеют небольшую ногтевую пластину.

Закругленный квадрат

Такую форму еще называют squoval nails. Она представляет собой сочетание квадрата и овала: ногти имеют прямые стороны и изогнутый верх. Благодаря мягко закругленным краям ноготь не столь благоприятный к повреждениям. В частности, ногти такой формы всегда выглядеть эстетично и добавлять женственности рукам.

Миндалевидные ногти

Обычно они являются длинными и имеют конусный кончик. Натуральные ногти такой формы склонны ломаться, потому что ослаблены на кончиках. Обладательницам такого типа ногтей стоит укреплять их специальными средствами.

Треугольный наконечник

Такая форма ногтя является одной из самых экстравагантных. Их кончик острый, как гвоздь, а стороны остаются прямыми. Также такие ногти следует покрывать гель-лаком, чтобы избежать ломкости. Для создания этой формы не понадобится долго отращивать ногти.

Круглые ногти

Чтобы получить такой результат, нужно обычный короткий округлый ноготь оформить в идеальный полукруг. Эта форма является долговечной классикой и подходит всем. Если вы хотите сохранить хорошее состояние своих ногтей надолго, то попробуйте сделать их круглыми.