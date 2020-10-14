Как освежить внешний вид: 3 всегда актуальные стрижки, которые омолаживают лицо
Освежить прическу можно с помощью модной стрижки. Некоторые из них имеют свойство кардинально менять образ, удачно подчеркивать черты лица, скрывать мелкие недостатки и визуально делать вас моложе. Существует 3 варианта стрижек, которые омолаживают лицо и никогда не теряют своей актуальности.
Модная стрижка должна также подходить именно вашей форме лица. Harper's Bazaar предлагает 3 универсальные варианта, которые могут также визуально омолаживать.
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Стрижки, которые делают вас моложе
Гарсон: короткая длина на затылке, объем и длинная челка
Боб-каре для любого типа волос
Каскад: пряди разной длины, которые чередуются
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