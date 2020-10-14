Освежить прическу можно с помощью модной стрижки. Некоторые из них имеют свойство кардинально менять образ, удачно подчеркивать черты лица, скрывать мелкие недостатки и визуально делать вас моложе. Существует 3 варианта стрижек, которые омолаживают лицо и никогда не теряют своей актуальности.