Некоторые оттенки краски для волос подчеркивают признаки старости на лице. Однако можно удачно выбрать оттенок, который не только освежит ваш образ и придаст ему яркость, но и сделает вас визуально моложе. Существует 5 универсальных оттенков для окрашивания волос, которые подойдут для разных типов внешности.