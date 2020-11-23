Цвет волос может сделать вас визуально моложе: 5 оттенков, которые освежат образ
Некоторые оттенки краски для волос подчеркивают признаки старости на лице. Однако можно удачно выбрать оттенок, который не только освежит ваш образ и придаст ему яркость, но и сделает вас визуально моложе. Существует 5 универсальных оттенков для окрашивания волос, которые подойдут для разных типов внешности.
Неответственный подход к выбору цвета для окрашивания волос может сделать любой имидж немодным и добавить несколько лишних лет вашей внешности. Потому Cosmopolitan назвал оттенки, которые стоит попробовать на своей шевелюре, чтобы выглядеть на 10 лет моложе.
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Оттенки волос, которые могут сделать вас моложе
Смягчают образ и подсвечивают кожу: омолаживающие карамельные пряди
Холодная вариация клубничного "блонда" для нежного сияния – золотистая дыня
Техника бронд-сомбре, которая включает светлые концы волос и темные корни
Белокурый цвет и пастельно-розовый оттенок ассоциируется с юностью
Длина волос в теплых карамельно-медовых оттенках, а корни сияющие золотые: 3D-блонд
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