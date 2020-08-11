Известные модели не только регулярно делают профессиональные бьюти-процедуры, но и ухаживают за своей внешностью в домашних условиях. Им также известны особенности борьбы с пигментными пятнами и прочими неровностями на коже лица. Поэтому у них есть рецепты действенных масок для осветления кожи.

Обычно секретами домашнего ухода за кожей знаменитости делятся в соцсетях со своими поклонниками или об этом рассказывают их косметологи. Cosmopolitan пишет, что регулярное использование домашних масок по рецептам Хейли Бибер, Кендал Дженнер и Беллы Хадид поможет осветлить кожу и выровнять ее тон.

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Как осветлить кожу лица

Маска от Кендалл Дженнер

Идеальности кожи звезды способствует правильный базовый уход, подобранный косметологом, и домашняя маска для лица из яичного белка и лимона. Эти ингредиенты обладают отбеливающими свойствами. А также яичный белок сужает поры, а кислоты лимона способствуют отшелушиванию и сбалансированности уровня pH, предотвращают появление прыщей.

Что вам понадобится?

Белок 1 яйца.

Сок из половинки лимона.

Белок нужно взбивать, пока на нем не образуется белая пенка. Добавьте к нему сок лимона и перемешайте ингредиенты. Смесь нужно наносить на лицо, предварительно очищенное, но избегать области вокруг глаз и губ. Оставьте маску на 30 минут, а затем удалите остатки продуктов с помощью прохладной воды.

Маска от Хейли Бибер

Функцией такого ухода является эффект свежести и светлой кожи. Модель делала эту маску дома во время самоизоляции. Ведь белок поможет сузить поры и осветлить необходимый участок тела, мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами.

Что вам понадобится?

Белок 1 яйца.

1 чайная ложка меда.

Первым делом отделите белок яйца от желтка. Взбивайте белок до образования пены. Затем добавьте следующий ингредиент – мед. Перемешайте все компоненты в одной емкости. Наносите маску на очищенное и не влажное лицо. Подождите, чтобы она полностью высохла на коже и умойтесь прохладной водой. Завершая процедуру, протрите участки, на которых была смесь, специальным тоником, чтобы нормализовать уровень pH.

Маска от Беллы Хадид

Косметолог звезды Мими Лузон открыла тайны домашнего ухода Беллы Хадид. Среди них маска для осветления кожи. Она состоит из натуральных компонентов, которые обладают антибактериальными свойствами, выравнивают и осветляют тон кожи, способствуют ее упругости и тонусу.

Что вам понадобится?

1 столовая ложка рисовой муки.

1 чайная ложка крепкого зеленого чая.

1 чайная ложка меда.

Зеленый чай нужно сварить крепким и дать ему остыть. К ложке чая добавьте рисовую муку и мед, если смесь будет казаться слишком густой, можно долить еще немного чая. Перемешивайте ингредиенты до образования кремовой консистенции. Распределите маску на чистое лицо, а когда она высохнет полностью, то смойте теплой водой.

Важно: проверяйте у себя наличие аллергической реакции перед нанесением маски на лицо, а также будьте осторожными с использованием сока лимона, так как его чрезмерное количество может вызвать сухость и раздражение кожи.