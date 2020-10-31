Как оставаться долго молодой: маски для лица с оливковым маслом
Говорят, что у Клеопатры и Софи Лорен была одна общая тайна красоты – использование оливкового масла для кожи лица и тела. Ингредиент удерживает влагу, предотвращает преждевременное старение, защищает от вредного воздействия внешних факторов и даже способствует заживлению ран.
Оливковое масло является полезным для омоложения кожи лица. Однако женщинам, чья кожа склонна к акне или имеет угревую болезнь, лучше избежать использования средств с содержанием оливкового масла. Cosmopolitan поделился рецептами эффективных масок для ухода за лицом.
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Маски для омоложения лица с оливковым маслом
Увлажняющая маска
Что вам понадобится?
- 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 взбитое яйцо.
Перемешивайте все ингредиенты вместе, пока не образуется эмульсия. Маску наносите на лицо равномерным слоем и оставьте на 15-30 минут. После смойте остатки теплой водой и протрите лицо тоником, а также используйте любимый крем или сыворотку.
Маска для сияния кожи
Что вам понадобится?
- 1 чайная ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка молока
- 1 чайная ложка куркумы.
Обладательницам светлой кожи следует заменить куркуму на молотую овсянку или смешать ингредиенты в пропорции 1:1. Ведь куркума обладает свойством изменить оттенок светлой кожи.
Соедините все компоненты и перемешивайте до образования однородной консистенции. Нанесите смесь на лицо на 5-10 минут, а затем промокните его теплой водой и средством для умывания. Чтобы убрать желтизну на коже после куркумы, протрите лицо ватным диском, смоченным в молоке.
Питательная маска
Что вам понадобится?
- 1/4 банана;
- 1 столовая ложка сахара (желательно коричневого);
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Перемешивайте продукты, пока не образуется однородная масса. Нанесите маску на чистую кожу лица и подождите 15 минут. Уберите остатки с помощью теплой воды и средства для умывания.
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