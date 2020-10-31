Говорят, что у Клеопатры и Софи Лорен была одна общая тайна красоты – использование оливкового масла для кожи лица и тела. Ингредиент удерживает влагу, предотвращает преждевременное старение, защищает от вредного воздействия внешних факторов и даже способствует заживлению ран.

Оливковое масло является полезным для омоложения кожи лица. Однако женщинам, чья кожа склонна к акне или имеет угревую болезнь, лучше избежать использования средств с содержанием оливкового масла. Cosmopolitan поделился рецептами эффективных масок для ухода за лицом.

Вам будет интересно узнать: Как ухаживать за сухой и поврежденной кожей, используя эмоленты: что это и их формы

Маски для омоложения лица с оливковым маслом

Увлажняющая маска

Что вам понадобится?

1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;

1 столовая ложка меда;

1 взбитое яйцо.

Перемешивайте все ингредиенты вместе, пока не образуется эмульсия. Маску наносите на лицо равномерным слоем и оставьте на 15-30 минут. После смойте остатки теплой водой и протрите лицо тоником, а также используйте любимый крем или сыворотку.

Маска для сияния кожи

Что вам понадобится?

1 чайная ложка оливкового масла;

1 чайная ложка молока

1 чайная ложка куркумы.

Обладательницам светлой кожи следует заменить куркуму на молотую овсянку или смешать ингредиенты в пропорции 1:1. Ведь куркума обладает свойством изменить оттенок светлой кожи.

Соедините все компоненты и перемешивайте до образования однородной консистенции. Нанесите смесь на лицо на 5-10 минут, а затем промокните его теплой водой и средством для умывания. Чтобы убрать желтизну на коже после куркумы, протрите лицо ватным диском, смоченным в молоке.

Питательная маска

Что вам понадобится?

1/4 банана;

1 столовая ложка сахара (желательно коричневого);

1 столовая ложка оливкового масла.

Перемешивайте продукты, пока не образуется однородная масса. Нанесите маску на чистую кожу лица и подождите 15 минут. Уберите остатки с помощью теплой воды и средства для умывания.

Полезную информацию об осеннем уходе за кожей лица читайте по ссылке.