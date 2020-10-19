Индустрия красоты стремительно развивается. Косметическую продукцию создают такой, чтобы она как можно меньше приносила вреда экологии. Например, производство упаковок, подлежащих вторичной переработке, или специальные формулы, содержащиеся в составе продукта. Каждый из этих признаков обозначают новым термином, поэтому следует знать их значение.

Сознательное потребление косметики стало трендом. Представители индустрии красоты находят способы, чтобы сохранить здоровье планеты. Поэтому и появляются новые термины, указывающие на то, что косметика не тестировалась на животных или упаковка пригодна для переработки, пишет Vogue.

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Как понимать новые термины красоты

Этические

Этическими продуктами без жестокости, называют косметику, которая не тестировалась на животных, а также ее производство не предусматривало детского или рабского труда или опасных условий для работников. Больше об этической косметике можно узнать на официальном сайте того или иного бренда, который себя так позиционирует.

Натуральный и органический

Обычно термины "естественный" и "органический" используют, чтобы привлечь внимание потребителя и сделать "экологическую промывку". Однако такие продукты не должны содержать искусственных ингредиентов, консервантов или химических веществ. В их составе есть компоненты природного происхождения или те, которые можно считать натуральными. Выделите достаточно времени, чтобы изучить этикетку косметического товара. Ведь отметка "сделанный с органическим" может означать лишь 10% формулы, того что действительно органично.



Как выбирать косметику / Фото Unsplash

Перерабатывается

С недавних пор представители бьюти-продукции начали приучать потребителей к переработке. Упаковки, подлежащие вторичной переработке, как правило, состоят из одного материала. Поэтому перед утилизацией стоит отделить такой материал от пластика или стекла. Также не следует оставлять в нем любые остатки жидких отходов. Обращайте внимание на упаковки, которые уже изготовлены из переработанного материала и те, что предназначены для многоразового использования. Таким образом можно минимизировать выбросы в окружающую среду.

Веганское

Веганские формулы красоты не содержат следов продуктов животного происхождения. Однако стоит добавить, что пометка "веган" на этикетке еще не означает, что продукт не тестировали на животных.

Устойчивый

Стойкой косметикой называют продукцию, состав которой базируется на одном ингредиенте (веганском, органическом, без пальмового масла). Его изображение размещают на упаковке, которая подлежит переработке или является многоразовой, и изготавливается экологически ответственным брендом. В этом случае стоит отталкиваться от индивидуальных потребностей, ведь каждый из таких продуктов имеет отдельный спектр (ингредиент, который обладает определенными свойствами).



Новая косметическая терминология / Фото Unsplas

Отметки сертификатов, которые нужно знать