Глиняные маски для лица являются эффективным продуктом в уходе за кожей. Видео в TikTok, которое начало быстро распространяться в сети, доказывает, что, вероятно, большинство женщин делают одну важную ошибку после нанесения глиняной маски. Ведь они считают, что ей следует позволять полностью высыхать на лице.

Визажист и бьюти-блогер из Австралии, которая делится советами и лайфхаками для красоты в своем аккаунте в TikTok, объяснила, почему вам следует пересмотреть и изменить свои правила применения глиняной маски, сообщает Stylist.

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Можно ли давать глиняной маске полностью высохнуть

Обычно техника выполнения процедуры нанесения глиняной маски выглядит так: сначала вы распределяете толстый слой продукта по лицу, а затем оставляете его до полного высыхания, при этом даже не улыбаясь или не поднимая брови. То есть сохраняете лицо абсолютно неподвижным, пока маска не высохнет и не начнет трескаться.

Но австралийский визажист объяснила, что нельзя позволять глине полностью высохнуть и долго держать ее на коже. Ведь таким образом в итоге вы получите пересушенную кожу лица. Именно поэтому иногда косметологи во время профессиональных уходовых процедур используют специальные приборы, которые выделяют пар. Тогда маска выполняет свою главную функцию: выводит из кожи вредные компоненты, но не воду.

Эксперты по эстетической косметологии согласны с такой теорией.

Глиняные маски популярны, поскольку глина очень эффективно удаляет излишки масла или кожного сала с кожи, а также любые поверхностные токсины или примеси, которые попадают под кожный барьер,

– рассказывает доктор Тони Филипс, директор DestinationSkin.

Однако, если глина слишком долго остается на коже, то она может начать поглощать воду из кожного покрова и снижать уровень гидратации. Кратковременное использование маски непосредственно оказывает положительное влияние на кожу: способствует ее напитанности и блеску.

В частности, доктор Зайнаб Лафтах, консультант по дерматологии HCA The Shard, добавляет, что долгое время нанесения глиняной маски на кожу может спровоцировать раздражение: "Подсушивающее действие фактически вытягивает избыток влаги из кожи, лишая ее естественных защитных масел и нарушая барьерную функцию. Кроме того, некоторые ингредиенты, когда они высохнут, могут вызвать воспаления кожи в виде зуда, красных пятен".

Поэтому маску следует держать на лице не дольше рекомендованного времени. Когда чувствуете, что она начинает подсыхать, сразу смывайте.