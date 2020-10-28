Jason Collier – звездный hair-стилист, работающий с волосами Виктории Бекхэм, Евы Лонгории и других знаменитостей. Он рассказал, какие ежедневные распространенные бьюти-ошибки женщин негативно влияют на состояние их шевелюры. Со временем из-за этого их укладка выглядит неопрятно.