Главные ошибки женщин по волосам: рассказал hair-стилист Виктории Бекхэм
Jason Collier – звездный hair-стилист, работающий с волосами Виктории Бекхэм, Евы Лонгории и других знаменитостей. Он рассказал, какие ежедневные распространенные бьюти-ошибки женщин негативно влияют на состояние их шевелюры. Со временем из-за этого их укладка выглядит неопрятно.
Ежедневно hair-стилист Виктории Бекхэм работает с различными типами волос женщин. Но он определил, какие общие ошибки допускает каждая из них, пишет Cosmopolitan.
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Главные женские ошибки с волосами
- Злоупотребление средствами для стайлинга. Джейсон объясняет: "Когда девушка не умеет делать укладку или просто не знает, как справиться с непослушными волосами, она полагается на средства для стайлинга и часто использует больше, чем нужно. Такими образом вы перегружаете пряди, поэтому они могут выглядеть грязными и неопрятными. Лучше просто собрать волосы в хвост, если что-то пошло не так, а не поливать их лаком".
- Использование средства, которое не подходит вашим волосам. Перед приобретением продукта, который поможет вам создать желанную укладку, или просто для ухода за волосами, детально изучите его состав и прочитайте отзывы в сети. Важно, чтобы средство смогло выполнить все функции, необходимые вашему типу волос.
- Отсрочка стрижки. Когда концы волос секущиеся и неухоженные, то вам не удастся сделать стильную и красивую укладку. Поэтому длину волос нужно регулярно укорачивать.
- Неправильное использование термоприборов для волос. "Если неправильно держать фен во время сушки волос, то можно сделать волосы жесткими и тусклыми. Важно направлять поток воздуха сверху вниз, а не наоборот. Вывод прост: перед тем, как включить гаджет, потратьте 5 минут, чтобы посмотреть на ютубе видео с инструкцией к нему.
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