Вредные привычки при уходе за волосами негативно влияют на его состояние. Женщины совершают много ошибок, даже не замечая этого. Стоит узнать, какие ежедневные привычки портят вашу шевелюру.

Ухаживать за волосами следует тщательно, если вы хотите иметь здоровые и блестящие локоны. Но нужно интересоваться и тем, чего нельзя делать. Cosmopolitan назвал 7 самых распространенных ошибок в уходе за волосами, которые необходимо избегать. Узнайте также: Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушаться Как нельзя ухаживать за волосами Мыть голову в спешке . На мытье волос следует тратить не менее 5-6 минут, чтобы тщательно вымыть всю грязь с кожи головы и общей длины волосяного покрова.

. На мытье волос следует тратить не менее 5-6 минут, чтобы тщательно вымыть всю грязь с кожи головы и общей длины волосяного покрова. Наносить кондиционер на 30 секунд и сразу смывать его. Кондиционер нужно применять по всей длине волос, отступив 2 сантиметра от корней. После нанесения оставьте его на 3-5 минут, а затем тщательно смойте все остатки продукта.

Кондиционер нужно применять по всей длине волос, отступив 2 сантиметра от корней. После нанесения оставьте его на 3-5 минут, а затем тщательно смойте все остатки продукта. Заматывать полотенце на голове в виде чалмы. Таким образом волосы растягиваются, повреждаются и становятся тусклыми. Это происходит вследствие того, что влажные волосы наиболее эластичные и слабые. Старайтесь обматывать голову полотенцем по кругу, а его нижние концы сложить конвертиком и спрятать конец над лбом.

Ошибки в уходе за волосами / Фото Pexels Не ухаживать за кожей головы . Следует сначала определить тип кожи, а потом подобрать для нее соответствующие средства по уходу. Кожа головы, как и лица, требует регулярного ухода: отшелушивание ороговевших клеток, смягчение и увлажнение. Ведь именно ее состояние влияет на вид волос и рост волос.

. Следует сначала определить тип кожи, а потом подобрать для нее соответствующие средства по уходу. Кожа головы, как и лица, требует регулярного ухода: отшелушивание ороговевших клеток, смягчение и увлажнение. Ведь именно ее состояние влияет на вид волос и рост волос. Нечасто чистить инструменты для расчесывания волос . Дезинфицировать гребешки необходимо регулярно. Ведь на них собираются микробы, отмершие частички кожи, кожное сало, которое впоследствии высыхает на зубцах, остатки продуктов, которые вы используете для укладки волос. Старайтесь еженедельно делать для своих гребешков 15-минутное купание в теплой воде с мылом.

. Дезинфицировать гребешки необходимо регулярно. Ведь на них собираются микробы, отмершие частички кожи, кожное сало, которое впоследствии высыхает на зубцах, остатки продуктов, которые вы используете для укладки волос. Старайтесь еженедельно делать для своих гребешков 15-минутное купание в теплой воде с мылом. Держать фен под прямым углом. Нельзя сушить волосы, опуская голову вниз. Также важен градус угла, под которым вы держите фен. Воздух из устройства должно быть направленным сверху вниз, чтобы закрывать волосяную кутикулу.

Таким образом нельзя сушить волосы / Фото Pexels Нагревать выпрямители и плойки до слишком высокой температуры. Температура устройства для укладки волос не должна превышать 200 градусов по шкале Цельсия. Важно помнить, что нельзя термически обрабатывать влажные волосы или после использования специального лака. Ведь таким образом вы можете их повредить.