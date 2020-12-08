Не всегда ноты аромата "открываются" настолько, как бы могли. Причиной этого могут быть ошибки, которые вы делаете при использовании духов. Если узнать о них и больше не повторять, то любимые духи начнут пахнуть насыщеннее и интереснее.

Духи нужно использовать правильно, чтобы они максимально проявляли свои свойства. Grazia назвал 3 ошибки, которые мешают аромата "открыться". Читайте также: Идеальный запах в течение всего дня: как сделать духи более стойкими Ошибки при использовании духов Неправильное хранение . Флакон с духами нельзя постоянно держать на свету и в тепле. Лучше всего хранить любимый аромат в темном и прохладном месте. Таким образом его первоочередной запах еще долго останется неизменным. Однако, если слишком долго хранить духи и редко ими пользоваться, то, соединяясь с кислородом, они потеряют свойства и будут иметь запах с горькими нотками.

. Флакон с духами нельзя постоянно держать на свету и в тепле. Лучше всего хранить любимый аромат в темном и прохладном месте. Таким образом его первоочередной запах еще долго останется неизменным. Однако, если слишком долго хранить духи и редко ими пользоваться, то, соединяясь с кислородом, они потеряют свойства и будут иметь запах с горькими нотками. Неточное попадание. Не надо распыливать слишком много драгоценного продукта напрасно. Когда парфюмерная композиция попадает на одежду, то она не может проявить аромат так насыщенно, как сделала бы это на коже. Также, когда вы распыляют духи на волосы, то спирт, содержащийся в их составе, может пересушить локоны.

Как правильно наносить духи / Фото Unsplash Неправильное нанесение. Привычка наносить духи как завершающий штрих в образе перед выходом из дома не является полезной. Чтобы свойства аромата лучше проявились нужно распылять его на увлажненную распаренную кожу после душа. А именно на участки, в которых проходят вены и артерии на запястье, шею, область за ушами или пупок. В частности, не следует растирать духи после нанесения на кожу. Нужно, что парфюмерные масла оставались на поверхности тела. Таким образом аромат будет устойчивым в течение дня.