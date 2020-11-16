Некоторые считают, что тяжелее всего начать работать в сфере красоты. Однако достичь настоящего успеха также непросто. Большинство начинающих визажистов делают похожие ошибки, которые негативно влияют на качество их работы. Их назвал Игорь Игнатенко – мастер макияжа и преподаватель в бьюти-ателье Structura.

Мастер макияжа Игорь Игнатенко отмечает, что в начале творческого пути каждого визажиста встретит немало неудачных стрелок, неправильно подобранных оттенков помад и неидеально растушеванный smoky eyes, но здесь поможет практический опыт. Эксперт рассказал для Vogue, ошибки могут привести начинающего визажиста к потере клиента или даже места работы. Узнайте Почему макияж глаз выглядит неэстетично: 5 ошибок при нанесении туши и теней Типичные ошибки начинающих визажистов, которых не стоит делать Одна техника для всех . Каждый клиент индивидуален. Поэтому не нужно для всех использовать одну и ту же технику создания макияжа, потому что она удается вам лучше или есть трендовой. Задача макияжа – с помощью косметики подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки лица, которые у каждого разные, а не сделать как восковую застывшую маску.

. Каждый клиент индивидуален. Поэтому не нужно для всех использовать одну и ту же технику создания макияжа, потому что она удается вам лучше или есть трендовой. Задача макияжа – с помощью косметики подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки лица, которые у каждого разные, а не сделать как восковую застывшую маску. Миллион оттенков. Правильно подобранный, оттенок тональной основы – залог профессионального удачного макияжа. Ведь неподходящий тон испортит эффект даже от идеального макияжа глаз и хорошей помады.

Мастер макияжа Игорь Игнатенко / Фото Instagram / @ignatmakeup Все и сразу . Многие начинающие в работе с макияжем пытаются в одном образе продемонстрировать все свои знания и навыки: контуринг, яркие идеальные стрелки, эффект влажности, матовость кожи и других. "Следует придерживаться правила: лучшее – враг хорошего", – рекомендует эксперт в теме макияжа Игорь Игнатенко.

. Многие начинающие в работе с макияжем пытаются в одном образе продемонстрировать все свои знания и навыки: контуринг, яркие идеальные стрелки, эффект влажности, матовость кожи и других. "Следует придерживаться правила: лучшее – враг хорошего", – рекомендует эксперт в теме макияжа Игорь Игнатенко. Экономия. Профессиональный визажист не может экономить на продуктах и ​​инструментах, которые необходимы ему для работы. Кожа лица очень чувствительна к некачественным материалам. Игорь Игнатенко говорит: "Рекомендации некомпетентных консультантов в магазине, блогеров самоучек, некачественные средства с сайтов с сомнительной репутацией могут обернуться проблемами для клиента". Если у вас есть сомнения относительно того стоит ли приобрести данное средство, то проконсультируйтесь с опытным мастером.

Работа Игоря Игнатенко / Фото Instagram / @ignatmakeup Игнорирование гигиены. У визажиста всегда должны быть чистые инструменты. Клиенты обращают особое внимание на чистоту вашего рабочего места и кистей, которые вы применяете для создания макияжа. Профессиональный мастер мейк-апа Игорь отмечает: "визажисту с низкими стандартами рабочей гигиены – не место в профессии". Вам будет интересно узнать, как нарисовать культовые стрелки на веках.