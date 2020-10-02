Новый тренд для маникюра предназначен, чтобы подарить людям ощущение настоящего праздника. Несмотря на то, что лето закончилось, nail-тенденция, которая своим стилем напоминает моду 60-х, является необычной и яркой. Эксперты называют такой дизайн ногтей психоделическим. Ведь цвета и техника исполнения арта имеют влияние на сознание.