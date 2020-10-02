Психоделический дизайн ногтей: тренд в стиле 60-х годов для осеннего маникюра
Новый тренд для маникюра предназначен, чтобы подарить людям ощущение настоящего праздника. Несмотря на то, что лето закончилось, nail-тенденция, которая своим стилем напоминает моду 60-х, является необычной и яркой. Эксперты называют такой дизайн ногтей психоделическим. Ведь цвета и техника исполнения арта имеют влияние на сознание.
Наступление осени еще не означает, что вам следует делать маникюр лишь в бордовых и коричневых оттенках. В 2020 nail-эксперты предлагают попробовать более яркую идею. Elle поделился вариантами маникюра в стиле 60-х.
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Осенний маникюр с тематикой 60-х годов
Groovy ногти
Детские графические волны на ногтях с прозрачным покрытием
Ржавые янтарные тона в сочетании с пастельными оттенками
Абстрактный нейл-арт
Marbled Brights: цветовая палитра 60-х
Неоновые цветные волны с прозрачной серединой
Ретро-узоры
Геометрический дизайн
Млечный путь в формате аква
Цветочная сила
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