Популярная певица Селена Гомес в очередной раз очаровала поклонников своим безупречным макияжем на селфи, которое в соцсети опубликовал ее визажист Ханг Ванго. Попробуйте повторить мейк-ап звезды в персиковых оттенках, чтобы дополнить свой осенний образ.

Звездный визажист Ханг Ванго поделился на своей инстаграм-странице нежной идеей для осеннего макияжа. Он сделал для Селены Гомес привлекательный мейк-ап в персиковых оттенках.

Интересно узнать: Какой макияж мужчины считают сексуальным: 7 признаков

Осенний макияж Селены Гомес

Персиковый осенний макияж, как у Селены Гомес, можно повторить самостоятельно. Такой мейк-ап станет идеальным дополнением любого осеннего образа. Символично для создания макияжа Ханг Ванго использовал косметику бренда Селены Rare Beauty. В заметке с фотографией звезды визажист отметил: "Воссоединились через 10 месяцев разлуки". Понятно, что на период карантина певица не пользовалась услугами мастера макияжа.

Чтобы воспроизвести похожий макияж вам нужно прежде всего сделать идеальный тон кожи, добавить румяна на щеки, нанести персиковые матовые и бежевые шиммерные тени на веки, нарисовать почти незаметные тонкие черные стрелки и аккуратно накрасить ресницы тушью, а губы – персиковой помадой с легким блеском, контур которых стоит выделить специальным карандашом того же оттенка и растушевать. Брови стильно зачешите вверх и зафиксируйте гелем.

В таком макияже важно сохранить естественное сияние кожи и не переборщить с интенсивностью нанесения косметики. Осенний мейк-ап в персиковых оттенках можно совместить с маникюром такого же цвета.