Осенью 2020 года в тренде яркие акценты в макияже, стрелки и красочные тени. Мейкап, который служит противоположностью "скромности", будет уместным в этом сезоне. Чтобы вдохновиться на создание модного макияжа, узнайте о последних бьюти-тенденциях.

Модный осенний макияж можно охарактеризовать следующими словами: смелость, дерзость и сочность. Новый канал рассказал о главных трендах в макияже осени 2020.

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Осенний макияж 2020

Губы

Отсутствие четкого контура – это главное правило, которого нужно придерживаться при создании макияжа губ. Модным осенью будет эффект зацелованных губ: немного растушеванный помада и след ветра на губах. Чтобы получить желаемый трендовый результат, попробуйте сменить любимую помаду на тинт модного оттенка. С его помощью вы воспроизведете модный макияж губ.

Осенью следует обратить внимание на средства для губ в сливовых и вишневых оттенках, которые содержат частицы блеска. Отдавайте предпочтение глянцевым помадам, а не матовым.

Румяна

Осенью 2020 стоит дополнять макияж нежными розовыми румянами. Не ограничивайтесь нанесением их только на скулы, добавьте немного продукта и на виске. Для этого используйте широкий кисть. Чтобы лицо имело свежий вид, дополните макияж легким блеском для губ и светло-коричневой тушью.

Глаза

Стрелки – главный бьюти-тренд осени. В этом сезоне можно отойти от стандартного создания тонкой полоски на веках, используя черную подводку-лайнер. Выделите немного времени, чтобы усовершенствовать свои навыки. Экспериментируйте со смелыми широкими стрелками, растушевывайте их, делайте необычные узоры и изгибы. Такой макияж будет удачным решением для вечеринки. Также его можно сделать эффектным с помощью нанесения теней под брови, а не на подвижное веко.

Брови

Чтобы оставаться в тренде, тренды осени 2020 диктуют отказ от темных теней для бровей и контрастных карандашей. Актуальными остаются натуральные светлые оттенки. Однако также стоит обращать внимание на индивидуальные потребности в макияже, кроме следования за последними бьюти-трендами.